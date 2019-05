En buenas manos: Natalia Málaga, la entrenadora que prepara a las selecciones juveniles para sus respectivos Mundiales

Cuando se habla de la época dorada del fútbol peruano, se viene a la mente nombres como el de Teófilo Cubillas, César Cueto, entre otras leyendas. Lo mismo ocurre con el vóley , deporte que nos dio una medalla de plata en Juegos Olímpicos de Seúl 1988.

De dicha campaña, una de las 'matadoras' más recordadas será Natalia Málaga, quien volverá a tener un gran reto: guiar a las Sub 18 y Sub 20 en sus respectivos Mundiales. Y de paso, rodearlas de la mística que en su momento llevó a su generación a la élite del vóley.



"Ya dirigí a la Sub 18 en 2013 y a la Sub 20 en 2015. Estoy preparando a ambas categorías con la misma intensidad porque el objetivo está a nuestro alcance", le Natalia Málaga dijo a Depor.



La idea de dirigir a dos selecciones juveniles es formarle carácter y transmitirle la mística que rodea al vóley peruano. "Es lo primero, más que darle indicaciones se le transmite la mística, ellas tienen la ilusión de llegar hasta donde uno pudo. Ella tienen las condiciones y posibilidades, pero hay que trabajar el tema mental"; recalcó Natalia Málaga.



"La selección sub 18 está muy bien, varias chicas jugarán también en la sub 20. Ese es un 'plus', pues trabajar con equipos superiores, te ayuda a mejorar", agregó.



Eso sí, el primer Mundial será el de la selección Sub 20 (en México, desde el 12 de julio); por eso, la preparación es desde ya: el lunes arranca la Copa Panamericana de la categoría, donde Natalia definirá a su equipo y, con 6 convocadas menores de 18 años, podrá también ir delineando a las de esa categoría.



"Quiero verlas en su mejor versión. Se puede soñar con el podio, pero nuestra meta es competir en el Mundial", finalizó Natalia Málaga. ¡Vamos que se puede!

