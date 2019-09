Perú vs. Bulgaria EN VIVO: sigue el debut de las 'matadorcitas' en el Mundial de Vóley Sub 18

Perú vs. Bulgaria EN VIVO: se enfrentan este jueves a las 3:00 am (madrugada peruana) por la primera fecha del Grupo D del Campeonato Mundial de Vóley Femenino Sub 18, que se disputa en El Cairo, Egipto, desde el 05 al 14 de setiembre.

La selección nacional femenina Sub 18, que está dirigida por la medallista olímpica Natalia Málaga, llega a la cita mundialista con el título de campeonas panamericanas de la categoría, obtenido en el mes de mayo en México. Además, durante la semana pasada estuvo de gira de preparación en Brasil.

"Me siento muy orgullosa de forma parte de este equipo, son chicas que conozco desde siempre y he podido adaptarme rápido al sistema de juego. Confiamos en que nuestro trabajo se verá reflejado en buenos resultados para el Perú", manifestó Thaisa Mc Leod, quien se integró al equipo tras competir con la categoría mayores en la Copa Panamericana y en los Juegos Panamericanos Lima 2019.

Mc Leod se unió al equipo integrado por Yadhira Anchante, Carolina Takahashi, Janelly Ceopa, María José Rojas, María Fernanda López-Torres, Lizanyela López, Camila Pérez, Alondra Alarcón, Antuanette Arteaga, Carolina Milla y Andrea Calderón.

Las 'matadorcitas' están ubicadas en el Grupo D de la competencia junto a Bulgaria, República Democrática del Congo, Japón y Turquía.

Y en esta XVI edición, lucharán por mejorar la cuarta casilla obtenida en 1993 y 2013, y llevar al Perú al primer lugar del podio que actualmente ocupa la selección de Italia.

Programación: partidos horario en Perú

-Jueves 05/09 a las 03:00 am Perú vs. Bulgaria

-Viernes 06/09 a las 08:00 am Perú vs. Congo

-Sábado 07/09 a las 08:00 am Perú vs. Turquía

-Domingo 08/09 a las 05:30 am Perú vs. Japón

Mundial de voleibol Sub 18:

-Grupo A: Egipto, Brasil, China, Camerún, Puerto Rico

-Grupo B: Italia, Estados Unidos, Corea, Canadá, México

-Grupo C: Rusia, Argentina, Bielorrusia, Tailandia, Rumanía

-Grupo D: Turquía, Japón, Perú, Bulgaria, República del Congo

