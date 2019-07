Perú vs Guatemala: juegan este sábado en el debut de la bicolor en la Copa Panamericana en Trujillo

Luego de participar en la Copa Challenger, la selección peruana de vóley de mayores afrontará un nuevo reto de cara a Lima 2019. Este sábado, la bicolor enfrentará a su similar de Guatemala en su debut en la Copa Panamericana en Trujillo (8:00 pm/Movistar Deportes).

El coliseo 'Gran Chimú' será escenario del debut de la selección peruana en el Grupo A de la Copa Panamericana. El primer rival será Guatemala, luego contra Argentina, Canadá, Cuba y cerrará la ronda preliminar contra República Dominicana.

"Sabemos que tenemos un grupo duro pero es algo que nos alegra, porque sólo enfrentando a equipos de alto nivel podemos crecer y alcanzar las metas que nos hemos propuesto. Enfrentaremos cada partido con el mayor nivel de fortaleza, a fin de aprovechar cada aprendizaje con miras a los Juegos Panamericanos 2019 y a la clasificación a Tokio 2020", declaró el técnico Francisco Hervás.

Por su parte, la capitana de la selección, Karla Ortiz, destacó que el equipo se encuentra en muy buen nivel físico y motivado para dar un espectáculo deportivo de primer nivel para el disfrute de la gran afición peruana. “Trujillo es una ciudad con muchos fanáticos de voleibol, y esperamos verlos en las gradas alentándonos desde el principio hasta el final", destacó.

Cabe señalar que esta será la décimo octava edición de la Copa Panamericana. En el historial, Perú acumula solo una medalla de plata en 2010 y un cuarto puesto en 2017. Además, este torneo otorgará puntos con miras a la clasificación a los Juegos Panamericanos de Chile en 2023.

Lista de la selección peruana de vóley:



Centrales: Clarivett Yllescas, Diana de la Peña y Maricarmen Guerrero



Armadoras: Zoila la Rosa y Miryec Muñoz



Atacantes punta: Karla Ortiz, Ángela Leyva, Leslie Leyva y Angélica Aquino



Opuestas: Daniela Uribe, Thaisa Mc Leod y Maguilaura Frías



Liberos: Vanessa Palacios y Esmeralda Sánchez

Programación partidos de Perú:



Sábado 06: Perú vs. Guatemala (8:00 pm)



Domingo 07: Perú vs. Argentina (8:00 pm)



Lunes 08: Perú vs. Canadá (8:00 pm)



Martes 09: Perú vs. Cuba (8:00 pm)



Miércoles 10: Perú vs. República Dominicana (8:00 pm)



Jueves 11: Día de descanso



Viernes 12: Cuartos de final



Sábado 13: Semifinal



Domingo 14: Final

