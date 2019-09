Perú vs. Japón: juegan en el cuarto partido de la bicolor en el Mundial de Vóley Sub 18 en Egipto

Perú vs. Japón EN VIVO | EN DIRECTO ONLINE juegan por la cuarta fecha del grupo D del Mundial Sub 18 de voleibol femenino Egipto 2019 este domingo desde las 5:30 am. (hora peruana) desde el Cairo Stadium Indoor Hall Complex de El Cairo. NO te pierdas el minuto a minuto, puntos, mejores jugadas y resumen del último partido de la bicolor en la fase de grupos.

La selección peruana de voleibol femenino sub 18 dirigida por Natalia Málaga cierra su participación en la fase de grupos del Mundial Sub 18 Egipto 2019 enfrentando a la siempre complicada Japón que llega con ventaja por haber descansado en la jornada de este sábado.

Perú vs. Japón por el Mundial Egipto 2019 | Horarios en el mundo



Perú 5:30 am. |

México 5:30 am. |

Ecuador 5:30 am. |

Colombia 5:30 am. |

Bolivia 6:30 am. |

Chile 6:30 am. |

Paraguay 6:30 am. |

Venezuela 6:30 am. |

Brasil 7:30 am. |

Argentina 7:30 am. |

Uruguay 7:30 am. |

España 12:30 pm. |

Con la motivación de ya haber clasificado a los octavos de final del Mundial, la selección peruana tiene como objetivo buscar una buena posición que le permita tener un rival menos complicado en la siguiente fase. Recordemos que los integrantes del Grupo D, que además de Japón y la bicolor también integran Bulgaria, Turquía y Congo, se enfrentarán a los clasificados del grupo C: Rusia, Rumania, Tailandia, Bielorrusia y Argentina.

Perú, actualmente ubicada en el puesto 10 del ranking mundial de la FIVB en la categoría sub 18, se juega las chances de pelear el segundo lugar del grupo. Para eso necesita derrotar a Japón (puesto 5 en el mismo ranking) que tras ganar de forma contundente ante Congo, sufrió más de la cuenta ante Turquía contra la que cedió dos sets.

Perú y Japón se muestran como dos rivales muy parejos en ataque. Por el lado del elenco sudamericano están Thaisa Mc Leod (27 puntos) y Antuanett Arteaga (26 puntos) como las máximas anotadoras, mientras que las asiáticas presentan a Yoshino Nishikawa (29 puntos) como su arma más poderosa delante de la net.

Perú vs. Japón por el Mundial Egipto 2019 | Aquí se jugará el partido este domingo 8 de setiembre



