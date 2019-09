Perú vs. Rusia EN VIVO: chocan por el séptimo lugar del Mundial de Vóley Sub 18 - Egipto 2019

Perú vs. Rusia juegan EN VIVO : este sábado 14 de setiembre desde las 400 a.m. (hora peruana) por el séptimo lugar del Mundial Sub 18 Egipto 2019 de Vóley femenino. El partido y toda la jornada final se disputará en Ismailia y podrás segurla aquí minuto a minuto.

Perú cumplió con el objetivo de meterse entre los ochos mejores del mundil en el Mundial Egipto 2019, pero en esa última instancia se topó contra dos potencias como Italia, que este sábado disputará la final y Rumania, que tiene a la máxima anotadora del torneo, lo que la llevó a sumar dos derrotas consecutivas y por consiguiente a pelear por quedar en el séptimo lugar.

Pero el último partido, el que abre la jornada final en Ismailia, tiene como objetivo para las dirigidas por, Natalia Málaga, que termine con un triunfo ante una de las selecciones con mejor promedio de estatura como es Rusia, que llegó a esta instancia tras perder en las instancias previas ante Brasil y Japón.

Las rusas presentan uno de los equipos más jóvenes del torneo y eso, quizá le pasó factura en las instancias finales ante rivales más cuajadas. El choque entre Perú vs. Rusia será muy atractivo y un buen aperitivo para las definiciones que tendrá como estelar el Estados Unidos vs. Italia por el título.

Mundial Sub 18 Egipto 2019 | Voleibol femenino | Rol de partidos de este sábado 14 de octubre



Sede: Ismailia



7mo puesto

Rusia vs. Perú

Hora: 4:00 a.m.



5to puesto

Japón vs. Rumania

Hora: 6:30 a.m.



Medalla de bronce

Brasil vs. China

Hora: 9:00 a.m.



Final

Estados Unidos vs. Italia

Hora: 12:00 p.m.

