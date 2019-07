¡Se alistan las 'matadoras'! Selección peruana de vóley arribó a Trujillo para la Copa Panamericana

Con grandes expectativas arribó este jueves, la selección peruana de vóley a Trujillo, donde afrontará del 06 al 14 de julio la XVIII edición de la Copa Panamericana Femenina Mayores. El evento se desarrollará en dos coliseos: 'Gran Chimú' y 'Cerrado de Chiclayo'.

La selección peruana integrará el Grupo A junto con Argentina, Canadá, Cuba, Guatemala y República Dominicana. Mientras que el Grupo B tendrá como protagonistas a Estados Unidos -campeón defensor-, Puerto Rico, Colombia, México y Trinidad y Tobago.

En la primera etapa los equipos jugarán en sus respectivas series bajo el sistema de todos contra todos. Los ganadores del grupo obtendrán boletos directos para la ronda semifinal, mientras que los equipos de segundo y tercer lugar de cada grupo se reunirán en partidos cruzados en los cuartos de final. Los otros equipos jugarán para las posiciones de 7 a 11.



"Sabemos que tenemos un grupo duro pero es algo que nos alegra, porque sólo enfrentando a equipos de alto nivel podemos crecer y alcanzar las metas que nos hemos propuesto. Todo con miras a nuestra preparación para los Juegos Panamericanos 2019 y la clasificación a Tokio 2020", dijo el técnico Francisco Hervás.



Por su parte, la capitana de la selección, Karla Ortiz, destacó que el equipo se encuentra en muy buen nivel físico y motivado para dar un gran espectáculo. "Trujillo es una ciudad con muchos fanáticos de vóley y esperamos verlos en las gradas", destacó..



En 18 ediciones de la Copa Panamericana, Perú acumula solo una medalla de plata obtenida en 2010 y en 2017 se ubicó en la cuarta casilla. Las entradas para el evento que otorga puntos con miras a la clasificación a los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile 2023, se venderán los días de partido en la boletería del Coliseo Gran Chimú, con precios de 15 soles y 25 soles.



Lista de la selección peruana de vóley:



Centrales: Clarivett Yllescas, Diana de la Peña y Maricarmen Guerrero



Armadoras: Zoila la Rosa y Miryec Muñoz



Atacantes punta: Karla Ortiz, Ángela Leyva, Leslie Leyva y Angélica Aquino



Opuestas: Daniela Uribe, Thaisa Mc Leod y Maguilaura Frías



Liberos: Vanessa Palacios y Esmeralda Sánchez



Programación partidos de Perú:

Ronda preliminar:



Sábado 06: Perú vs. Guatemala (8:00 pm)



Domingo 07: Perú vs. Argentina (8:00 pm)



Lunes 08: Perú vs. Canadá (8:00 pm)



Martes 09: Perú vs. Cuba (8:00 pm)



Miércoles 10: Perú vs. República Dominicana (8:00 pm)



Jueves 11: Día de descanso



Viernes 12: Cuartos de final



Sábado 13: Semifinal



Domingo 14: Final

