¡Por el pase al preolímpico! Selección peruana de vóley jugará el Sudamericano este 28 de agosto en Cajamarca

Luego de su participación en los Juegos Panamericanos 2019, la selección peruana de vóley femenino afrontará el Sudamericano en Cajamarca, del 28 de agosto al 1 de septiembre. Un torneo que otorgará cuatro clasificados al preolímpico de Tokio 2020.

En ese sentido, el coliseo Gran Qhapaq Ñan de Cajamarca recibirá a ocho selecciones que buscarán estar dentro de los cuatro primeros. Esta será la séptima ocasión que Perú será sede de la competición.



Recordemos que nuestro país albergó las ediciones 1961 (IV edición), 1977 (XII edición), 1993 (XX edición), 1997 (XXII edición), 2011 (XXIX edición), 2013 (XXX edición) y 2019 (XXXIII edición).

"Este Sudamericano no me lo planteo como un tema de revancha, sino de poder jugar mejor cada vez, y luego competiré con quien me corresponda. Lo cierto es que se prevé un torneo muy atractivo, con cuatro equipos muy competitivos para pelear por los puestos, y nosotros necesitamos seguir creciendo y seguro nos vendrá fantástico. El equipo necesita seguir creciendo, y enfrentarnos a rivales como estos será muy importante", precisó el técnico de la selección nacional, Francisco Hervás.

La selección peruana integrará el Grupo B, junto a Colombia, Uruguay y Bolivia. Por su parte, el Grupo A estará integrado por Brasil, Argentina, Venezuela y Ecuador. Cabe señalar que la bicolor ha conquistado en 12 oportunidades el título, mientras que Brasil lo ha hecho en 20 ocasiones.



