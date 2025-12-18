Vuelve una de las postales deportivas más esperadas de Piura. Este 31 de diciembre, la ciudad sentirá nuevamente el pulso del atletismo con la 52.ª edición de la Media Maratón de Piura organizada por la Asociación del Círculo de Periodistas Deportivos de Piura (ACPDP), la misma que regresa como el gran cierre deportivo del año. Una jornada llena de energía que reunirá a corredores, familias y aficionados en una verdadera fiesta urbana, marcada por el esfuerzo, la tradición y el espíritu de superación.

Este año la Media Maratón de Piura es en homenaje al socio fundador de la ACPDP, el periodista Raúl Ramírez Cabredo, la cual vuelve este año para reactivar el espíritu deportivo de la región, consolidándose como una competencia tradicional que históricamente ha convocado a atletas locales y nacionales.

“Desde Caja Piura no solo estamos presentes como entidad financiera, sino como aliados de iniciativas que fomentan el deporte, la vida saludable y la unión familiar. Apostamos por este tipo de eventos porque creemos en su impacto positivo en la comunidad y en la promoción de una competencia sana”, sostuvo Marianella Albirena, jefa de Marketing de la entidad.

El 31 de diciembre, Piura celebrará el atletismo a gran escala. Más de 1,000 maratonistas recorrerán las principales avenidas de la ciudad, partiendo desde el Óvalo Grau, en una jornada llena de energía, emoción y espíritu deportivo.

Caja Piura, principal auspiciador del evento, reafirma su compromiso con el deporte regional y el atletismo, destinando S/ 92,200 para la realización total de la media maratón siendo S/ 35,700 solo en premios para los ganadores. Esta cifra posiciona a la Media Maratón como una de las competencias con mayor incentivo económico del calendario local, fortaleciendo la competitividad y reconociendo el esfuerzo de los atletas en cada categoría.

La competencia incluirá diversas categorías que amplían su alcance y fomentan la participación de todas las edades. En la categoría Mayores (18 a 45 años) se disputará la distancia principal de 21 kilómetros; los Juveniles (15 a 17 años) y la categoría Máster (46 años a más) recorrerán 10 kilómetros; mientras que los Menores (11 a 14 años) competirán en una prueba de 3 kilómetros, promoviendo desde temprana edad el atletismo. Además, se otorgará un premio especial al piurano mejor ubicado, como reconocimiento al talento deportivo local.

La microfinanciera recomienda a todos los maratonistas llegar con anticipación al punto de partida, respetar los horarios establecidos, mantenerse bien hidratados y realizar un adecuado calentamiento previo. Asimismo, se recuerda la importancia de seguir las indicaciones del personal de control y seguridad durante todo el recorrido, ya que se trata de una competencia exigente que se desarrolla bajo las altas temperaturas del verano piurano.