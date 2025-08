WWE Summerslam 2025 EN VIVO y EN DIRECTO, será este sábado 2 de agosto desde el MetLife Stadium de New Jersey (Estados Unidos). Si estabas interesado en seguir la transmisión de este evento, deberás conectarte a la señal exclusiva de Peacock TV. Las peleas de la Noche 1 comenzarán a las 5:00 p.m. (horario en Colombia, Perú y Ecuador; con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay). En la primera noche del evento, tendremos como evento principal el combate de Gunther vs. CM Punk, por el campeonato mundial de la WWE. ¿No tienes cómo seguir en vivo la transmisión de todas las peleas de esta histórica jornada? No te preocupes, Depor te ofrecerá todos los detalles.

WWE Summerslam 2025, Noche 1, se llevará a cabo este sábado 2 de agosto. (Video: WWE)