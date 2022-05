Gonzalo Zárate tiene 30 años, estudió administración de empresa, enfocándose también en seguir la carrera de aviación comercial. No obstante, no se sentía conforme y descubrió que su verdadera pasión se encontraba en la tierra, exactamente sobre dos ruedas. Con ello, optó por subirse a una moto, recordando aquella época de su niñez cuando tomó un timón por primera vez. Hoy, Gonzalo es campeón del Sudamericano Yamalube R3 2021, por lo que este año luchará por el bicampeonato en Brasil.

Bajo su casco se encuentra una mentalidad ganadora, aquella que es capaz de controlar cualquier situación de peligro, pues él mismo señala prepararse día a día para lograr uno de sus mayores objetivos, el cual consta de posicionar en lo más alto el motociclismo peruano. “Siento que, a raíz de mis logros, veo que bastantes pilotos se están motivando en Perú. Es muy bonito”, le comentó a Depor en la previa de su nuevo desafío.

¿Cómo decidiste incursionar en el mundo motociclismo?

Comenzó desde muy niño a los 10, 12 años. Mi hermano mayor tenía una moto Yamaha y yo la sacaba a escondidas y así aprendí hasta que un día me vio y me enseño. Desde ahí no he parado.

¿Sueles recorrer la ciudad en moto?

Claro, ahora la gente prefiere comprarse una moto. Ahorras más tiempo, combustible y hay un ‘feeling’ manejando la moto.

¿En qué consiste la Yamalube R3 Cup?

Son cinco fechas durante el año, que vamos viajando de fecha en fecha a ciudades distintas de Brasil. En cada fecha sortean una moto, uno saca la llave y tiene que buscar la moto que te toco. Todas las fechas cambian, como es motomarca para que sea más competitivo, para que no se pueda mezclar con otro piloto o beneficio, todas las condiciones iguales para todos los pilotos. Nos dedicamos al tema de velocidad, el que hace menor tiempo y llega primero.

El piloto peruano Gonzalo Zárate busca el bicampeonato en Brasil.

¿En qué se diferencias con las motos tradicionales?

Yamahas R3, llantas y tubos especiales para circuitos. Lo demás, como una moto que lo compraras en tienda.

¿Y de qué se trata el proyecto de Yamaha Motor Perú?

Gracias a Yamaha, ha seleccionado a dos peruanos. Ese proyecto viene para exportar pilotos a futuro a Europa, y abre la brecha en motociclismo. Gracias a Dios, salí campeón Sudamericano el año pasado. Queremos volver al motociclismo en una carrera profesional.

En el tema de seguridad, ¿cómo se equipan?

El equipo de seguridad tiene que estar completo cuando entrar a un circuito. Es un mameluco de cuero, rodillera, coderas, botas de cuero, guantes de cuero y columnera. Te cierras el traje y el casco.

Siendo un deporte de alto riesgo, ¿cómo sueles manejar el miedo’

La verdad que he sabido manejar las situaciones y uno quiere llegar a su casa en las mejores condiciones. Siempre uno debe tener un poco de cabeza para correr estos circuitos para no perder el equilibrio o caer tontamente. Es una mezcla de destreza y cabeza, estar bien concentrado para dar lo mejor.

Coméntame acerca del Sudamericano 2021, el cual saliste campeón…

Fue mi primera experiencia internacional. Quede la primera fecha como sexto, maso menos. En la segunda fui remontando, quedé tercero, de ahí segundo, y la sumatoria de puntos de todas las cinco fechas, hicieron que yo obtuviera el campeonato sudamericano. La verdad que no me lo esperaba, di siempre lo mejor, pero, en serio, fue un reconocimiento tan importante, sobre todo representando al Perú.

Antes de ser campeón sudamericano, ¿cómo empezaste profesionalmente?

Yo comencé en una motomarca acá en Lima, obtuve el tercer lugar. Fue ahí donde me motive a buscar mis sueños. Luego en el 2017 salí campeón nacional en Tacna, en 2018 salí subcampeón, el 2019 salí campeón en la 300 (motor), en la Copa Yamalube y hasta el día de hoy coincido con la 300, ahora acá representando al Perú.

¿Cómo te preparas como deportista?

Tenemos gracias a Yamaha, nutricionista, personal trainer, psicólogo deportivo. Uno cree que no necesita psicólogo deportivo, pero te ayuda a manejar el tema de estrés, tema de presiones, cositas que uno no valora pero que le sirve bastante.

¿Cómo sobrellevaste la época de pandemia?

Creo que la pandemia nos afectó a todos. En un momento antes de la pandemia, pensé en potras alternativas, tal vez con la moto, pero en otra modalidad, un poco en duro que me gusta también como ‘cerrerar’ y un poco de eso, mientras mantenía mi físico.

¿Cuál es tu principal objetivo?

Ahorita es llevarme el campeonato, ser bicampeón. En cuanto al tema de motociclismo deportivo, apoyar bastante a la federación y promover un poco más el motociclismo deportivo y así puedan salir nuevas canteras, nuevos talentos que puedan representarnos afuera. Apunto bastante a que los chicos se animen.

Aquí en Perú es un poco raro ver a niños en moto…

El peruano está entrando poco a poco en el tema de motociclismo, pero en sí es un deporte muy bonito, que puedes competir en Europa, marcas te pueden representan. Siento que, a raíz de mis logros, veo que bastantes pilotos se están motivando en Perú. Es muy bonito.

¿Perú cómo se posiciona en el motociclismo?

En el 2021 somos uno de los mejores en Sudamérica, hemos estado manteniéndonos. Ahora que empiece lo bueno a partir de ahora.

