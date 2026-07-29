Este miércoles 29 de julio no te pierdas el gran partido que protagonizarán las máximas estrellas de la Liga MX y las figuras de la MLS en el Bank of America Stadium por el All-Star Game 2026. En esta nota se te compartirá los horarios para ver el duelo EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés. Aprovecha esta gran oportunidad.
Es necesario recalcar que habrá dos grandes ausencias en el compromiso, pues no estarán presentes Lionel Messi y Rodrigo De Paul. Si bien en un inicio ambos futbolistas del Inter Miami fueron convocados, al final no disputarán el duelo, puesto que están gozando de sus días descanso luego de haber disputado la final del Mundial 2026. Yannick Bright y Andrés Cubas ocuparán sus lugares.
¿A qué hora ver EN VIVO el partido Liga MX vs. MLS en distintos países del mundo?
Para que no te pierdas el partido Liga MX vs. MLS por el All-Star Game 2026 este miércoles 29 de julio, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintas partes del mundo. Ten en cuenta que en California el horario oficial es el PT (Pacific Time), mientras que en Florida es el ET (Eastern Time) y en CDMX es el CST (Central Standar Time). Presta mucha atención.
- Estados Unidos (ET): 8:00 pm
- Estados Unidos (CT): 7:00 pm
- Estados Unidos (MT): 6:00 pm
- Estados Unidos (PT): 5:00 pm
- España: 2:00 am del jueves 2 de julio
- México (CDMX): 6:00 pm
- Puerto Rico: 8:00 pm
- República Dominicana: 8:00 pm
- Panamá: 7:00 pm
- Costa Rica: 6:00 pm
- El Salvador: 6:00 pm
- Guatemala: 6:00 pm
- Honduras: 6:00 pm
- Nicaragua: 6:00 pm
- Argentina: 9:00 pm
- Brasil (Brasilia): 9:00 pm
- Uruguay: 9:00 pm
- Chile (Santiago): 8:00 pm
- Paraguay: 9:00 pm
- Bolivia: 8:00 pm
- Venezuela: 8:00 pm
- Ecuador: 7:00 pm
- Perú: 7:00 pm
- Colombia: 7:00 pm