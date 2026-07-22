Vuelve la MLS tras el parón por el Mundial 2026 y uno de los partidos que promete cautivar a los aficionados es el Cincinnati vs. Vancouver Whitecaps, que se realizará HOY miércoles 22 de julio, en el TQL Stadium. Un duelo donde ambos equipos tienen como filosofía imponer su juego; además, necesitan el triunfo para buscar su pase a la siguiente fase del campeonato.

Whitecaps es líder de la Conferencia Oeste de la MLS con 32 puntos, la misma cantidad que San Jose. Es un conjunto ordenado que sabe jugar con la desesperación de su rival. En el ataque cuenta con jugadores rápidos y con capacidad para definir en el área.

Por su parte, Cincinnati es un conjunto que tiene un ataque muy fuerte, pero su defensa es el punto débil. Se ubican en la séptima casilla de la Conferencia Este de la MLS con 20 puntos. Por ese motivo necesita ganar en el TQL Stadium.

CINCINNATI, OHIO, (ESTADOS UNIDOS) 22/07/2026. Canales de TV que transmitirán el partido de Cincinnati vs. Vancouver Whitecaps por la MLS que se realizará en el TQL Stadium, Cincinnati, Ohio, Estados Unidos. FOTO: Imagen creada por Microsoft Copilot.

¿A qué hora juega Cincinnati vs. Vancouver Whitecaps por la MLS?

En Estados Unidos, el compromiso entre Cincinnati vs. Vancouver Whitecaps por la MLS iniciará a las 18:30 horas CT (Chicago, Dallas, Houston); 19:30 horas ET (Miami, Nueva York, Cincinnati); 17:30 horas MT (Denver, Phoenix) y 16:30 horas PT (Los Ángeles, Seattle, Las Vegas).

Si te encuentras en México y quieres vivir este vibrante partido entre Cincinnati vs. Vancouver Whitecaps, el compromiso iniciará a las 17:30 horas . Te presentamos los horarios del juego según tu país.

Guatemala: 17:30 horas

El Salvador: 17:30 horas

Honduras: 17:30 horas

Nicaragua: 17:30 horas

Costa Rica: 17:30 horas

Panamá: 18:30 horas

Colombia: 18:30 horas

Perú: 18:30 horas

Ecuador: 18:30 horas

Venezuela: 18:30 horas

Chile: 19:30 horas

Bolivia: 19:30 horas

Puerto Rico: 19:30 horas

República Dominicana: 19:30 horas

Argentina: 20:30 horas

Uruguay: 20:30 horas

Paraguay: 20:30 horas

¿Dónde ver Cincinnati vs. Vancouver Whitecaps EN VIVO por la MLS?

Los canales de TV para ver el partido entre Cincinnati vs. Vancouver Whitecaps que se realizará HOY miércoles 22 de julio por la MLS.

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