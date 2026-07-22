CINCINNATI, OHIO, (ESTADOS UNIDOS) 22/07/2026. Canales de TV que transmitirán el partido de Cincinnati vs. Vancouver Whitecaps por la MLS que se realizará en el TQL Stadium, Cincinnati, Ohio, Estados Unidos. FOTO: Imagen creada por Microsoft Copilot.
CINCINNATI, OHIO, (ESTADOS UNIDOS) 22/07/2026. Canales de TV que transmitirán el partido de Cincinnati vs. Vancouver Whitecaps por la MLS que se realizará en el TQL Stadium, Cincinnati, Ohio, Estados Unidos. FOTO: Imagen creada por Microsoft Copilot.

La MLS regresa a la acción tras el receso por el Mundial 2026 y uno de los encuentros más atractivos de la jornada es el partido entre Cincinnati y Vancouver Whitecaps. El compromiso se disputará HOY miércoles 22 de julio en el TQL Stadium, donde ambos equipos saldrán con la obligación de sumar tres puntos.

Vancouver Whitecaps llega como uno de los equipos más sólidos del campeonato. Comparte el liderato de la Conferencia Oeste con San Jose, ambos con 32 puntos, gracias a un estilo de juego equilibrado, ordenado y efectivo. Además, cuenta con un ataque veloz.

Por su parte, Cincinnati es un equipo que suele generar mucho peligro en ofensiva, aunque todavía muestra fragilidad en defensa. Ocupan el séptimo lugar de la Conferencia Este con 20 unidades y saben que no pueden caer en casa si quieren clasificar a la siguiente fase.

CINCINNATI, OHIO, (ESTADOS UNIDOS) 22/07/2026. Canales y horarios para ver el partido entre Cincinnati vs. Vancouver Whitecaps por la MLS que se realizará en el TQL Stadium, Cincinnati, Ohio, Estados Unidos. FOTO: Imagen creada por Microsoft Copilot.
CINCINNATI, OHIO, (ESTADOS UNIDOS) 22/07/2026. Canales y horarios para ver el partido entre Cincinnati vs. Vancouver Whitecaps por la MLS que se realizará en el TQL Stadium, Cincinnati, Ohio, Estados Unidos. FOTO: Imagen creada por Microsoft Copilot.

¿Dónde ver Cincinnati — Vancouver Whitecaps EN VIVO y EN DIRECTO por la MLS?

Revisa la guía de canales para ver este emocionante partido entre Cincinnati vs. Vancouver Whitecaps por la MLS 2026.

  • Estados Unidos: MLS Season Pass
  • México: MLS Season Pass
  • Guatemala: MLS Season Pass
  • El Salvador: MLS Season Pass
  • Honduras: MLS Season Pass
  • Nicaragua: MLS Season Pass
  • Costa Rica: MLS Season Pass
  • Panamá: MLS Season Pass
  • Colombia: MLS Season Pass
  • Perú: MLS Season Pass
  • Ecuador: MLS Season Pass
  • Venezuela: MLS Season Pass
  • Chile: MLS Season Pass
  • Bolivia: MLS Season Pass
  • Puerto Rico: MLS Season Pass
  • República Dominicana: MLS Season Pass
  • Argentina: MLS Season Pass
  • Uruguay: MLS Season Pass
  • Paraguay: MLS Season Pass

Cincinnati — Vancouver Whitecaps por la MLS 2026: horarios del partido

Revisa la hora del partido entre Cincinnati y Vancouver por la MLS 2026 según tu localidad. Este emocionante partido es uno de los más atractivos de la jornada.

PaísHora
Estados Unidos8:30 horas CT; 19:30 horas ET; 17:30 horas MT y 16:30 horas PT.
México17:30 horas
Guatemala17:30 horas
El Salvador17:30 horas
Honduras17:30 horas
Nicaragua17:30 horas
Costa Rica17:30 horas
Panamá18:30 horas
Colombia18:30 horas
Perú18:30 horas
Ecuador18:30 horas
Venezuela19:30 horas
Chile19:30 horas
Bolivia19:30 horas
Puerto Rico19:30 horas
República Dominicana19:30 horas
Argentina19:30 horas
Uruguay19:30 horas
Paraguay19:30 horas

Cincinnati — Vancouver Whitecaps por la MLS: horarios, canales de TV y estadio

  • Partido: Cincinnati — Vancouver Whitecaps
  • Fecha: Miércoles 22 de julio del 2026.
  • Canal: MLS Season Pass
  • Estadio: TQL Stadium
  • Lugar: Ohio
  • Historial: En sus tres enfrentamientos más recientes por la MLS, el conjunto canadiense registra una victoria y dos empates.
SOBRE EL AUTOR

Periodista con ocho años de experiencia en medios digitales. Especializado en creación de contenido web y cobertura de eventos en vivo sobre deportes, política, arte y actualidad para la comunidad hispanohablante de Estados Unidos y de países como México, España, Argentina, Colombia, etc.

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