La MLS regresa a la acción tras el receso por el Mundial 2026 y uno de los encuentros más atractivos de la jornada es el partido entre Cincinnati y Vancouver Whitecaps. El compromiso se disputará HOY miércoles 22 de julio en el TQL Stadium, donde ambos equipos saldrán con la obligación de sumar tres puntos.
Vancouver Whitecaps llega como uno de los equipos más sólidos del campeonato. Comparte el liderato de la Conferencia Oeste con San Jose, ambos con 32 puntos, gracias a un estilo de juego equilibrado, ordenado y efectivo. Además, cuenta con un ataque veloz.
Por su parte, Cincinnati es un equipo que suele generar mucho peligro en ofensiva, aunque todavía muestra fragilidad en defensa. Ocupan el séptimo lugar de la Conferencia Este con 20 unidades y saben que no pueden caer en casa si quieren clasificar a la siguiente fase.
¿Dónde ver Cincinnati — Vancouver Whitecaps EN VIVO y EN DIRECTO por la MLS?
Revisa la guía de canales para ver este emocionante partido entre Cincinnati vs. Vancouver Whitecaps por la MLS 2026.
- Estados Unidos: MLS Season Pass
- México: MLS Season Pass
- Guatemala: MLS Season Pass
- El Salvador: MLS Season Pass
- Honduras: MLS Season Pass
- Nicaragua: MLS Season Pass
- Costa Rica: MLS Season Pass
- Panamá: MLS Season Pass
- Colombia: MLS Season Pass
- Perú: MLS Season Pass
- Ecuador: MLS Season Pass
- Venezuela: MLS Season Pass
- Chile: MLS Season Pass
- Bolivia: MLS Season Pass
- Puerto Rico: MLS Season Pass
- República Dominicana: MLS Season Pass
- Argentina: MLS Season Pass
- Uruguay: MLS Season Pass
- Paraguay: MLS Season Pass
Cincinnati — Vancouver Whitecaps por la MLS 2026: horarios del partido
Revisa la hora del partido entre Cincinnati y Vancouver por la MLS 2026 según tu localidad. Este emocionante partido es uno de los más atractivos de la jornada.
|País
|Hora
|Estados Unidos
|8:30 horas CT; 19:30 horas ET; 17:30 horas MT y 16:30 horas PT.
|México
|17:30 horas
|Guatemala
|17:30 horas
|El Salvador
|17:30 horas
|Honduras
|17:30 horas
|Nicaragua
|17:30 horas
|Costa Rica
|17:30 horas
|Panamá
|18:30 horas
|Colombia
|18:30 horas
|Perú
|18:30 horas
|Ecuador
|18:30 horas
|Venezuela
|19:30 horas
|Chile
|19:30 horas
|Bolivia
|19:30 horas
|Puerto Rico
|19:30 horas
|República Dominicana
|19:30 horas
|Argentina
|19:30 horas
|Uruguay
|19:30 horas
|Paraguay
|19:30 horas
Cincinnati — Vancouver Whitecaps por la MLS: horarios, canales de TV y estadio
- Partido: Cincinnati — Vancouver Whitecaps
- Fecha: Miércoles 22 de julio del 2026.
- Canal: MLS Season Pass
- Estadio: TQL Stadium
- Lugar: Ohio
- Historial: En sus tres enfrentamientos más recientes por la MLS, el conjunto canadiense registra una victoria y dos empates.