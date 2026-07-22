La MLS 2026 vuelve a la acción y uno de los primeros juegos en la reanudación del torneo será Orlando City SC vs. San Jose Earthquakes, encuentro que se disputará este miércoles 22 de julio desde el PayPal Park de San Jose, California. A continuación, revisa a qué hora juegan y qué canal transmite este partido de la Fecha 16 de la MLS 2026, donde los ‘Piratas’ de Orlando urgen de 3 puntos para empezar a escalar en la conferencia oeste de la MLS.
¿A qué hora juega Orlando City SC vs. San Jose Earthquakes hoy por la MLS 2026?
La hora de inicio del partido Orlando City SC vs. San Jose Earthquakes EN VIVO iniciará desde las 7:30 p.m. PT (hora local en California) o desde las 10:30 p.m. ET (hora en Florida), para que puedas seguir el minuto a minuto de este enfrentamiento. Aquí te dejo con más horarios en el mundo para ver el duelo de la MLS 2026.
|País
|Hora
|Argentina
|11:30 p. m.
|Bolivia
|10:30 p. m.
|Chile
|11:30 p. m.
|Ecuador
|9:30 p. m.
|España
|4:30 a. m. (23 de julio)
|México (CDMX)
|8:30 p. m.
|Colombia
|9:30 p. m.
|Paraguay
|10:30 p. m.
|Perú
|9:30 p. m.
|Uruguay
|11:30 p. m.
|Venezuela
|10:30 p. m.
¿Qué canal transmite Orlando City SC vs. San Jose Earthquakes EN VIVO por MLS 2026?
La transmisión del partido Orlando City SC vs. San Jose Earthquakes en Estados Unidos y el resto del mundo será únicamente a través de la señal de MLS Season Pass vía Apple TV. Esta es la única opción oficial para poder seguir el minuto a minuto de este juego por la fecha 16 de la MLS 2026.
Orlando City SC vs. San Jose Earthquakes: posibles alineaciones
- Orlando City: Maxime Crépeau; Adrián Marín, Robin Jansson, David Brekalo; Iván Angulo, Eduard Atuesta, Braian Ojeda, Griffin Dorsey; Tiago, Justin Ellis; Martín Ojeda.
- San Jose Earthquakes: Jamar Ricketts; Reid Roberts, Daniel Munie, Benjamin Kikanovic, Beau Leroux; Ronaldo Vieira, Jack Skahan; Nick Fernández, Ousseni Bouda, Preston Judd; Timo Werner.