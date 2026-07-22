El PayPal Park de San José, California, será testigo de un duelo de pronóstico reservado. Este miércoles 22 de julio, no te pierdas el juego de Orlando City SC - San Jose Earthquakes, por la Jornada 16 de la MLS 2026, torneo que se reanuda luego de la finalización del Mundial de Fútbol 2026 que se llevó a cabo en Estados Unidos. A continuación, revisa dónde puedes ver este partido y desde qué hora.
Orlando City llega a este compromiso ubicado en los puestos de clasificación de la Conferencia Este, manteniéndose en la pelea por acercarse a los primeros lugares gracias a una campaña sólida antes del parón por el Mundial 2026. Por su parte, San Jose Earthquakes ocupa posiciones competitivas en la Conferencia Oeste, donde busca consolidarse en la zona de playoffs en una conferencia muy disputada.
Horarios Orlando City SC - San Jose Earthquakes EN VIVO por MLS 2026
- Estados Unidos: 10:30 p.m. ET / 9:30 p.m. CT / 7:30 p.m. PT
- Argentina: 11:30 p. m.
- Bolivia: 10:30 p. m.
- Chile: 11:30 p. m.
- Ecuador: 9:30 p. m.
- España: 4:30 a. m. del 23 de julio
- México (CDMX): 8:30 p. m.
- Colombia: 9:30 p. m.
- Paraguay: 10:30 p. m.
- Perú: 9:30 p. m.
- Uruguay: 11:30 p. m.
- Venezuela: 10:30 p. m.
¿Dónde ver Orlando City SC - San Jose Earthquakes EN VIVO por MLS 2026?
La transmisión del partido Orlando City SC vs. San Jose Earthquakes en Estados Unidos y el resto del mundo estará disponible de manera exclusiva a través de MLS Season Pass por Apple TV, la plataforma oficial de streaming de la Major League Soccer.
De esta forma, los aficionados podrán disfrutar en vivo de todas las incidencias, la cobertura previa, el minuto a minuto y el análisis posterior de este atractivo encuentro correspondiente a la jornada 16 de la temporada 2026 de la MLS, sin opciones de emisión por televisión tradicional.
Alineaciones probables de Orlando City SC y San Jose Earthquakes
- Orlando City: Maxime Crépeau; Adrián Marín, Robin Jansson, David Brekalo; Iván Angulo, Eduard Atuesta, Braian Ojeda, Griffin Dorsey; Tiago, Justin Ellis; Martín Ojeda.
- San Jose Earthquakes: Jamar Ricketts; Reid Roberts, Daniel Munie, Benjamin Kikanovic, Beau Leroux; Ronaldo Vieira, Jack Skahan; Nick Fernández, Ousseni Bouda, Preston Judd; Timo Werner.