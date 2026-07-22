Por la Fecha 16 de la MLS 2026, Los Angeles FC y Real Salt Lake medirán fuerzas en el BMO Stadium este miércoles 22 de julio. Para que no te pierdas el compromiso, descubre aquí a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el duelo EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que te encuentres.
¿A qué hora ver EN VIVO el partido Los Angeles FC vs. Real Salt Lake en distintos países del mundo?
Para que no te pierdas el juego Los Angeles FC vs. Real Salt Lake por la MLS 2026 este miércoles 22 de julio, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.
- Estados Unidos (ET): 10:30 pm
- Estados Unidos (CT): 9:30 pm
- Estados Unidos (MT): 8:30 pm
- Estados Unidos (PT): 7:30 pm
- México (CDMX): 8:30 pm
- España: 4:30 am del jueves 23 de julio
- Puerto Rico: 10:30 pm
- Panamá: 9:30 pm
- Costa Rica: 8:30 pm
- República Dominicana: 10:30 pm
- El Salvador: 8:30 pm
- Guatemala: 8:30 pm
- Honduras: 8:30 pm
- Nicaragua: 8:30 pm
- Argentina: 11:30 pm
- Brasil (Brasilia): 11:30 pm
- Uruguay: 11:30 pm
- Chile (Santiago): 10:30 pm
- Paraguay: 11:30 pm
- Bolivia: 10:30 pm
- Venezuela: 10:30 pm
- Ecuador: 9:30 pm
- Perú: 9:30 pm
- Colombia: 9:30 pm
¿Qué canal transmite EN VIVO el partido Los Angeles FC vs. Real Salt Lake?
Este miércoles 22 de julio se podrá ver el juego Los Angeles FC vs. Real Salt Lake por la MLS 2026. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.
- Estados Unidos: MLS Season Pass, Fox Sports 1, FOX Deportes, FOX One, fuboTV
- México: MLS Season Pass
- España: MLS Season Pass
- Argentina: MLS Season Pass
- Brasil: MLS Season Pass
- Chile: MLS Season Pass
- Bolivia: MLS Season Pass
- Colombia: MLS Season Pass
- Ecuador: MLS Season Pass
- Perú: MLS Season Pass
- Paraguay: MLS Season Pass
- Venezuela: MLS Season Pass