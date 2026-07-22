Revisa esta nota para que sepas a qué hora juega y qué canal transmite el partido Los Angeles FC - Real Salt Lake por la MLS 2026. (Foto: Composición Canva - Depor)
Revisa esta nota para que sepas a qué hora juega y qué canal transmite el partido Los Angeles FC - Real Salt Lake por la MLS 2026. (Foto: Composición Canva - Depor)

El BMO Stadium será escenario de un gran partido este miércoles 22 de julio, pues ahí se enfrentarán Los Angeles FC y Real Salt Lake por la Fecha 16 de la MLS 2026. Si no te quieres perder el partido, revisa en esta nota a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el duelo EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que te encuentres.

El partido Los Angeles FC - Real Salt Lake por la MLS 2026 promete ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Depor)
El partido Los Angeles FC - Real Salt Lake por la MLS 2026 promete ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Depor)

¿A qué hora ver EN VIVO el partido Los Angeles FC - Real Salt Lake en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Los Angeles FC - Real Salt Lake por la MLS 2026 este miércoles 22 de julio, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

  • Estados Unidos (ET): 10:30 pm                                 
  • Estados Unidos (CT): 9:30 pm
  • Estados Unidos (MT): 8:30 pm
  • Estados Unidos (PT): 7:30 pm
  • México (CDMX): 8:30 pm
  • España: 4:30 am del jueves 23 de julio
  • Puerto Rico: 10:30 pm         
  • Panamá: 9:30 pm                     
  • Costa Rica: 8:30 pm
  • República Dominicana: 10:30 pm
  • El Salvador: 8:30 pm
  • Guatemala: 8:30 pm
  • Honduras: 8:30 pm
  • Nicaragua: 8:30 pm
  • Argentina: 11:30 pm
  • Brasil (Brasilia): 11:30 pm
  • Uruguay: 11:30 pm
  • Chile (Santiago): 10:30 pm
  • Paraguay: 11:30 pm
  • Bolivia: 10:30 pm
  • Venezuela: 10:30 pm
  • Ecuador: 9:30 pm
  • Perú: 9:30 pm
  • Colombia: 9:30 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el partido Los Angeles FC - Real Salt Lake?

Este miércoles 22 de julio se podrá ver el juego Los Angeles FC - Real Salt Lake por la MLS 2026. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

  • Estados Unidos: MLS Season Pass, Fox Sports 1, FOX Deportes, FOX One, fuboTV
  • México: MLS Season Pass
  • España: MLS Season Pass
  • Argentina: MLS Season Pass
  • Brasil: MLS Season Pass
  • Chile: MLS Season Pass
  • Bolivia: MLS Season Pass
  • Colombia: MLS Season Pass
  • Ecuador: MLS Season Pass
  • Perú: MLS Season Pass
  • Paraguay: MLS Season Pass
  • Venezuela: MLS Season Pass
SOBRE EL AUTOR

Soy Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la USMP y Redactor Real Time del Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio. Tengo casi 10 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo online, y me especializo en artículos de actualidad, deportes y espectáculos para audiencias en EE.UU., México y España.

TAGS RELACIONADOS

Contenido Sugerido

Contenido GEC