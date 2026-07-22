El BMO Stadium será escenario de un gran partido este miércoles 22 de julio, pues ahí se enfrentarán Los Angeles FC y Real Salt Lake por la Fecha 16 de la MLS 2026. Si no te quieres perder el partido, revisa en esta nota a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el duelo EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que te encuentres.
¿A qué hora ver EN VIVO el partido Los Angeles FC - Real Salt Lake en distintos países del mundo?
Para que no te pierdas el juego Los Angeles FC - Real Salt Lake por la MLS 2026 este miércoles 22 de julio, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.
- Estados Unidos (ET): 10:30 pm
- Estados Unidos (CT): 9:30 pm
- Estados Unidos (MT): 8:30 pm
- Estados Unidos (PT): 7:30 pm
- México (CDMX): 8:30 pm
- España: 4:30 am del jueves 23 de julio
- Puerto Rico: 10:30 pm
- Panamá: 9:30 pm
- Costa Rica: 8:30 pm
- República Dominicana: 10:30 pm
- El Salvador: 8:30 pm
- Guatemala: 8:30 pm
- Honduras: 8:30 pm
- Nicaragua: 8:30 pm
- Argentina: 11:30 pm
- Brasil (Brasilia): 11:30 pm
- Uruguay: 11:30 pm
- Chile (Santiago): 10:30 pm
- Paraguay: 11:30 pm
- Bolivia: 10:30 pm
- Venezuela: 10:30 pm
- Ecuador: 9:30 pm
- Perú: 9:30 pm
- Colombia: 9:30 pm
¿Qué canal transmite EN VIVO el partido Los Angeles FC - Real Salt Lake?
Este miércoles 22 de julio se podrá ver el juego Los Angeles FC - Real Salt Lake por la MLS 2026. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.
- Estados Unidos: MLS Season Pass, Fox Sports 1, FOX Deportes, FOX One, fuboTV
- México: MLS Season Pass
- España: MLS Season Pass
- Argentina: MLS Season Pass
- Brasil: MLS Season Pass
- Chile: MLS Season Pass
- Bolivia: MLS Season Pass
- Colombia: MLS Season Pass
- Ecuador: MLS Season Pass
- Perú: MLS Season Pass
- Paraguay: MLS Season Pass
- Venezuela: MLS Season Pass