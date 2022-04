El mundo del fútbol, sobre todo en Colombia, vive momentos de angustia e incertidumbre por el estado de salud que atraviesa Freddy Rincón, luego de sufrir un terrible accidente de transito que lo mandó a cuidado intensivos, donde se encuentra actualmente con pronóstico reservado. Considerado por muchos expertos como uno de los mejores jugadores del balompié ‘cafetero’, el popular ‘Coloso’ supo hacerse un nombre fuera de sus fronteras a nivel de clubes, vistiendo las casaquillas de Real Madrid, Napoli, Palmeiras, Corinthians, Santos y Cruzeiro. Asimismo, también destacó con su seleccionado, siendo hasta la fecha el quinto máximo artillero, registrando un total de 17 anotaciones. Rincón, además, tiene un vínculo muy singular con el fútbol peruano, tras enfrentar a la selección peruana y jugar en Lima con los de ‘Casa Blanca’.

La sufrimos por partida doble

Hay dos países a los cuales Rincón les marcó en mas de una oportunidad. El primero fue Argentina, su víctima favorita. Contra los ‘Albicelestes’ evocó tres veces el sagrado grito. Luego viene la Selección Peruana, que padeció de su capacidad goleadora dos veces en las Eliminatorias rumbo a Estados Unidos 1994.

Se disputaba la segunda fecha del Grupo A, que también lo integraban Argentina y Paraguay. La ‘Blanquirroja’ recibía en casa Colombia, después de haber tropezado en su debut por el proceso clasificatorio contra los rioplatenses. El equipo nacional tenía entre sus figuras a Miguel Miranda, Juan Reynoso, Percy Olivares, Pablo Zegarra, José Guillermo del Solar, entre otros.

El choque jugado en el Estadio Nacional fue muy parejo de principio a fin. Solo se definió gracias a un golazo anotado por Freddy Rincón, muy cerca del final del enfrentamiento. El hombre del América de Cali recibió muy cerca del área y ante la marca de dos jugadores nacionales sacó un derechazo pegado al palo derecho de Miranda, que solo atinó a mirar como el balón ingresaba al arco bicolor.

Once días más tarde se jugó el encuentro de vuelta en Barranquilla. Esta vez la escuadra colombiana lo ganó con facilidad (4-0). Después de que Iván René Valenciano abrió el marcador a los 30′, apareció Rincón para ampliar la ventaja a los 45 minutos. Un centro del ‘Pibe’ Valderrama no pudo ser despejado por la defensa peruana y Rincón no perdonó, la mando a guardar. Al finalizar la fase de grupos, Colombia clasificó a la fase final siendo líder, mientras que el elenco peruano apenas pudo sumar unas unidades y terminó relegado en la tabla de posiciones.

Amistad sin fronteras

El primer peruano en expresarse sobre lo sucedido con Freddy Rincón fue Roberto Palacios. El ‘Chorrillano’ se pronunció a través de sus redes sociales: “Amigos les pido una oración por la salud de mi amigo Freddy Rincón quien a sufrido un accidente automovilístico con Freddy nos conocemos hace varios años y hoy conducimos un programa deportivo por redes. Espero tu mejoría amigo” , escribió el exjugador en su cuenta de Twitter.

Y es que ambos personajes son amigos desde hace más 25 años. Esta relación nació durante la temporada 1997 cuando coincidieron en Cruzeiro. Fueron de los pocos sudamericanos que llegaron por esa época a un grande del balompié brasileño. A partir de ahí empezaron a mantener en contacto. Se encontraron en más de una oportunidad en una campo de juego, sobre todo cuando chocaban sus seleccionados.

Roberto Palacios y Freddy Rincón compartieron vestuarios en Cruzeiro. (Fotos: Agencias)

Por estos días Rincón y Palacios formaban parte del programa digital “El rincón del fútbol”, el cual reúne a las figuras más representativas de los países del continente. Aunque no se veían físicamente si lo hacían por medio de una pantalla. Sin lugar a dudas, el afecto se fortaleció a partir de este proyecto.

La leyenda de la Selección Peruana espera que su gran hermano pueda salir con balón dominado de esta dura batalla que le toca afrontar. Tiene mucha fe de que pronto se volverán a reunir para hablar de los que tanto les apasiona: el fútbol.

Amistoso real

La última vez que el Real Madrid pisó suelo peruano fue el 12 de junio de 1996. Los campeones de Europa tuvieron como rival a Alianza Lima. Freddy Rincón formó parte de aquella delegación española que brindó un gran espectáculo ante lo más de 40 mil espectadores que se dieron cita en el Estadio Nacional.

Además de contar con el desequilibrante y potente mediocampista colombiano, los blancos contaban con figuras de la talla de Manuel Sanchís, Fernando Sanz, Luis Milla, Fernando Redondo, Iván Zamorano, José María Gutiérrez y Juan Esnaider. Su entrenador, Fabio Capello, no pudo estar presente para aquel cotejo.

Alianza Lima vs. Real Madrid, amistoso de 1996. (Foto: Archivo El Comercio)

Por otro, los de La Victoria tenían entre sus filas a jugadores como Francisco Pizarro, Marcial Salazar, Carlos Marcos De Sales, Marco Antonio Valencia, Juan José Jayo Legario, Waldir Saénz. El equipo peruano tuvo hasta tres oportunidades para abrir el marcador. La victoria pudo quedarse en casa, pero apareció el argentino Esnáider para marcar el gol del triunfo europeo.

Aquel amistoso sirvió para que los íntimos le rindan homenaje a César Cueto, quien a sus 42 años regaló una noche de magia y fantasía, dejando claro que el retiro no le había pasado factura. Aquel partido marcó un hito en la historia del fútbol peruano.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.