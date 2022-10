Después de la Eurocopa del 2021, Joachim Löw puso punto final a una aventura de 15 años en el banquillo de la selección alemana. Enseguida, el entrenador eligió tomar un descanso hasta recuperar energías para volver al ruedo. Tal parece que el profesional de 62 años está dispuesto a asumir un nuevo reto. Según informa este miércoles el diario Bild, el germano cree que ha llegado el momento de regresar al fútbol tras meses de descanso, pero no a cualquier costo.

Según la citada fuente, Löw quiere volver al mundo de balompié, pero solo como entrenador. Al extécnico de la Mannschaft no le interesa otro cargo que no sea el de entrenador en algún club o selección del mundo. Es por eso que recientemente rechazó una oferta del Stuttgart.

Enterado de que está listo para volver al fútbol, el cuadro alemán le propuso a Löw ser el nuevo consultor de la dirección deportiva. Entre sus funciones estaría la de conseguir fichajes para el primer equipo. Sin embargo, el campeón mundial en Brasil 2014 declinó la oferta a la espera de una de banquillo.

En esa línea, la citada fuente recuerda que sus servicios despertaron el interés del PSG en el pasado mercado de fichajes de verano. En el casting de entrenador, Löw entró en la agenda de los jeques. Sin embargo, el campeón parisino terminó inclinándose por la filosofía de Galtier.

“La voluntad está ahí. Me gustaría volver a entrenar a un club. Eso sería divertido para mí. Hubo algunos acercamientos y una o dos ofertas que estudiaré durante las próximas semanas. Todavía no he tomado ninguna decisión”, dijo Löw hace un tiempo tras ser consultado por su futuro.

Después de pasar por el Stuttgart, con el que ganó una Copa de Alemania, y también apuntarse otro título con el Tirol Inssbruck, el de Schönau im Schwarzwald llegó a la federación como segundo entrenador de la absoluta masculina. Con los años pasó a ser el DT principal y en Brasil 2014 fue campeón del mundo.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR