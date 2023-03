Alphonso Davies se ha convertido en uno de los mejores laterales izquierdos del mundo. Es uno de los pilares del Bayern Múnich y el jugador bandera de la selección canadiense. Aunque todos creerían que lleva una vida perfecta, la realidad es que no la está pasando nada bien en Alemania. En una reciente transmisión en su plataforma de Twitch, el futbolista de 22 años confesó lo duro que puede ser la vida de un futbolista profesional.

El joven carrilero confesó que se encuentra solo en Múnich, lo que ha hecho que su vida sea complicada fuera del fútbol. “La vida como futbolista profesional es genial, sin duda. Para relajarse y disfrutar de la vida. Pero después del entrenamiento, no hay nada que hacer”, comentó en las redes sociales.

Davies añadió que se siente solo en Alemania porque, además de estar lejos de sus familiares, tiene muy pocos amigos en la ciudad. “Como no tengo familia y mi novia no vive conmigo, estoy solo. Probablemente tengo como cinco amigos. Soy un perdedor popular”, apuntó el ganador de la Champions League.

No tener muchas pasiones fuera del fútbol ha hecho que se aburra cuando no está de viaje con el Bayern Múnich o entrenando. “Es un poco preocupante no tener algo que hacer y especialmente cuando todos tus amigos tienen trabajo”, fueron las últimas palabras del futbolista, que no se queja de la vida que lleva luego de tener una dura infancia.

Davies: tuvo minutos con Canadá

Alphonso Davies disputó gran parte del partido entre la selección de Canadá y su similar de Curazao por la fecha 5 de la Liga de Naciones de la Concacaf. El jugador del Bayern Múnich estuvo 63 minutos en el campo de juego y fue importante para conseguir el triunfo por 2-0.

Cabe destacar que la selección canadiense se ubica en el primer lugar del Grupo C con seis unidades. Honduras tiene los mismos puntos, pero el cuadro de Davies tiene una mejor diferencia de gol. Ambos equipos se enfrentarán el martes 28 de marzo por la fecha 6 de la Concacaf Nations League. El que quede primero clasificará a la ronda final del campeonato.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.