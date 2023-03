Una de las escenas más virales que dejó el pasado Mundial de Qatar 2022 fue protagonizada por Lionel Messi. Luego del partido frente a Países Bajos, por los cuartos de final del certamen, el capitán del elenco sudamericano perdió los papeles y arremetió contra Wout Weghorst, jugador al que llamo “bobo” mientras brindaba una entrevista a TyC Sports. Han pasado más de tres meses de ese hecho y ahora se viene a conocer los detalles a través de un video que ha publicado la FIFA y que forma parte de la película oficial ‘Escrito en las Estrellas’, largometraje dedicado al campeón.

Antes de sufrir la ira de Messi, Weghorst se le acercó en el túnel e intentó estrechar la mano del astro argentino. Sin embargo, el actual futbolista del PSG le negó el saludo. Ofendido, el ahora atacante del Manchester United se apartó del camino del astro. Pero no desapareció del todo.

Según se ve en imágenes, el neerlandés se quedó parado a un costado del pasillo por donde pasaban los protagonistas del partido. El delantero fijó entonces la mirada en Messi y buscó contacto visual con el mejor jugador del partido mientras este atendía a Gastón Edul de TyC Sports.

Weghorst mantuvo intercambios tanto con compañeros como rivales. Finalmente, segundos más tarde, Messi le devolvió el gesto. El capitán de la Albiceleste logró encontrarlo entre la muchedumbre y lanzó el ya famoso “¿Qué mirás, bobo? Andá pa’lla, bobo”, seguido de un “Tranquilo, Leo”, del periodista.

La Argentina de Lionel Messi ganó la Copa del Mundo el pasado 18 de diciembre en Qatar. (Foto: EFE)





Messi se arrepiente del momento





Cabe recordar que el capitán de la selección de Argentina ya dijo que no se siente orgulloso de su celebración contra Louis Van Gaal, ni de la icónica frase que le lanzó a Wout Weghorst en el túnel de vestuarios.

“No lo pensé, salió en el momento. Sí que sabía todo lo que habían comentado antes del partido, lo que Van Gaal había comentado (…) No me gusta eso que hice, no me gusta el ‘andá pa’ allá' y todo eso. Pero bueno, son momentos de mucha tensión, de mucho nerviosismo y pasa todo muy rápido”, confesó Messi.





