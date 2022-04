La Federación Alemana de Fútbol (DFB) aclaró este lunes que el Friburgo debe decidir este si quiere apelar el resultado de su derrota por 4-1 en la Bundesliga ante el Bayern Munich el sábado, en la que los bávaros jugaron durante unos segundos con 12 jugadores.

Un portavoz de la DFB aclaró que los recursos no deben presentarse en las 48 horas siguientes al partido, sino en dos días naturales completos. Eso significa que el Friburgo tiene hasta la medianoche para presentar su recurso por escrito.

El Bayern ganó 4-1 en Friburgo, pero jugó alrededor de 20 segundos con 12 jugadores después de que el extremo Kingsley Coman no abandonara el campo como estaba previsto en una doble sustitución en el minuto 86.

La confusión surgió porque al anunciar el cambio se mostró el antiguo número de Coman en lugar del actual, el 11. El Bayern ganaba en ese momento por 3-1.

El defensa del Friburgo Nico Schlotterbeck dijo a Sky TV que informó al árbitro de que el muniqués Niklas Süle había entrado en el terreno de juego, pero que no había salido nadie en la sustitución. La DFB no tomará ninguna otra medida si el Friburgo decide no presentar recurso.

Podría perder los puntos

La normativa advierte de que el error puede tener consecuencias y el Bayern, que ganó el partido por 1-4, puede sufrir una derrota administrativa y perder por 2-0. Si el Friburgo recurre, el conjunto bávaro perderá el encuentro.

El entrenador del Bayern Munich, Nagelsmann, dijo que el error fue del cuarto árbitro y lo que indicó en el cartel electrónico. En el vigente campeón de la Bundesliga existe el temor de quedarse sin los tres puntos por un insólito error que está dando la vuelta al mundo.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.