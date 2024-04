El presente del Bayern Munich es una constante fuente de preocupación para los aficionados, quienes ven a su equipo luchar sin mucho éxito en la Bundesliga y la Champions League. En Alemania, los ‘Bávaros’ prácticamente renunciaron a la posibilidad de ganar el título tras la sorprendente ventaja obtenida por el Bayer Leverkusen, dirigido por Xabi Alonso. La salida de Thomas Tuchel es inminente, ya que los directivos del club están desilusionados por no alcanzar los objetivos esperados. Es por eso, que comenzaron con la búsqueda de su sucesor, pero también están desilusionados con el rendimiento de Alphonso Davies, quien está lejos de alcanzar el nivel que lo hizo brillar en la temporada 2019-20.

El lateral derecho canadiense, en la actualidad, no muestra el desequilibrio característico, la gran potencia, los buenos centros y la habilidad defensiva que lo colocaron en el radar de grandes equipos europeos. Sin embargo, esto no implica necesariamente que no pueda demostrarlo en el campo. Davies, con un contrato vigente hasta junio de 2025, parece no querer continuar en el club alemán, luego de las distintas ofertas que el Bayern le presentó para retenerlo.





El Real Madrid se perfila como el principal candidato para fichar a Alphonso “libre”. Él es consciente de esta situación, lo que lo coloca en una posición difícil, ya que se siente presionado para renovar su contrato. Esta presión podría resultar en que los ‘Merengues’ retire su interés, especialmente si los alemanes imponen una cláusula que dificulte su llegada a LaLiga el próximo año.

A pesar de todo esto, el rendimiento del jugador de 23 años es motivo de preocupación tanto para los alemanes como para los españoles, ya que no muestra el desequilibrio que demostró hace unos años. Max Eberl, el nuevo director deportivo del Bayern Munich, quien estuvo presente en el último partido contra el Arsenal, observó que el equipo de Tunchel enfrenta un gran problema en cuanto a lo defensivo. Preocupado y frustrado, lanzó críticas hacia aquellos responsables de este bajo nivel.





Bayern Munich furioso con rendimiento de Alphonso Davies

El rendimiento del equipo de Thomas Tuchel en la temporada actual es muy diferente al de temporadas anteriores del club alemán, donde en la Bundesliga solían dominar el torneo, manteniendo una amplia ventaja sobre otros equipos. Sin embargo, su presente es para olvidar. Los ‘Bávaros’, después de once años, ponen fin a una racha consecutiva de victorias en la “Meisterschale”.

Uno de los mayores puntos débiles del equipo actual es su defensa durante los 90 minutos de juego. En sus últimos encuentros, tanto en la liga como en torneos internacionales como la Champions League, los goles llegaron por errores técnicos y de estrategia, lo que resultó en la pérdida de varios puntos importantes. Max Eberl, frustrado por esta situación, lanzó sus criticas a uno de los responsables: Alphonso Davies.

“‘Phonzy’ (Alphonso Davies) tuvo sus problemas con (Bukayo) Saka al principio, pero también los tuvieron otros defensas. En la segunda parte, Phonzy lo hizo mucho más estable”, indicó el nuevo directo de los ‘Bávaros’, tras finalizar el partido. Como se recuerda, contra el Arsenal, el resultado final fue de 2-2. A pesar de haber volteado el marcador y haber estado en ventaja, los alemanes no lograron mantenerla y, cerca del último cuarto de hora, los ‘Artilleros’ empataron el partido.

Sin embargo, este no fue el único comentario crítico que lanzó Eberl contra el lateral canadiense, quien es objeto de interés por parte del Real Madrid desde hace algunas temporadas. El directivo de los ‘Bávaros’, habló sobre su rendimiento y qué podría depararle el futuro en los próximos años. “Su nivel actual no debería influir en su futuro. No puedo decir qué tiene esto que ver ni por qué las últimas semanas no han sido tan buenas”, declaró ante el diario alemán, Bild.

Alphonso Davies llegó a Bayern Múnich en 2019. (Foto: AFP)





¿Cuándo llegó Alphonso Davies al Bayern Munich?

Alphonso Davies se unió al Bayern de Múnich en la temporada 2019-2020 luego de jugar en el Vancouver Whitecaps de la MLS. A pesar de su juventud y la transición desde un entorno futbolístico menos exigente, logró asegurarse un lugar como titular en el equipo bávaro de manera rápida. Su destacada presencia en el lateral izquierdo no solo se basó en sus habilidades físicas impresionantes, sino también en su sorprendente madurez defensiva, aspecto crucial en un contexto tan competitivo como el fútbol europeo.

Desde que se unió a los ‘Bávaros’, Davies no solo se ha consolidado como una pieza clave del equipo, sino que también ha desempeñado un papel fundamental en la consecución de seis títulos en el año 2020, incluyendo el codiciado trofeo de la Champions League. Su impacto en el fútbol europeo ha sido considerable, lo que le ha permitido afirmarse como uno de los jugadores más destacados de su generación.





¿Cuánto es el valor de mercado de Alphonso Davies?

Como mencioné antes, se estima que el valor de mercado de Alphonso Davies es de 70 millones de euros, una cantidad considerable. Esta cifra se considera una gran oportunidad debido a las habilidades y el potencial del jugador para contribuir tanto en la defensa como en el ataque. Dado este panorama, es probable que el Real Madrid busque cuidadosamente la mejor estrategia para cumplir con las demandas del Bayern de Múnich.

Alphonso Davies tiene contrato con el Bayern Múnich hasta junio del 2025. (Foto: Getty Images)





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.





TE PUEDE INTERESAR





VIDEO RECOMENDADO

Cristiano Ronaldo expulsado durante choque contra Al Hilal