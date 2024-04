Desde el BayArena, Bayer Leverkusen vs. Werder Bremen se ven las caras (EN VIVO | EN DIRECTO) por la fecha 29 de la Bundesliga de Alemania. El duelo se disputará este domingo 14 de abril, desde las 10:30 a.m. (hora peruana). El cuadro dirigido por Xabi Alonso tiene la oportunidad de coronarse como campeón del certamen por primera vez en su historia, a falta de 7 fechas de culminar la temporada local. La transmisión estará a cargo de la señal de ESPN y STAR Plus para Latinoamérica. Asimismo, recomendamos no verlo por Futbol Libre TV, señal pirata. Mira el minuto a minuto más completo en Depor, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias. Consulta los canales de TV y horarios del partidazo aquí.





Alex Grimaldo en Bayer Leverkusen. (Video: Leverkusen)





Bayer Leverkusen vs. Werder Bremen: probables alineaciones

Bayer Leverkusen: Hrádecký, Hincapié, Tah, Kossounou, Grimaldo, Xhaka, Palacios, Frimpong, Wirtz, Andrich y Boniface.

Hrádecký, Hincapié, Tah, Kossounou, Grimaldo, Xhaka, Palacios, Frimpong, Wirtz, Andrich y Boniface. Werder Bremen: Dudu, Malatini, Gross, Veljkovic, Agu, Bittencourt, Lynen, Schmid, Weiser, Woltemade, Kownacki.