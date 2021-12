Los últimos meses fueron una verdadera tortura para Joshua Kimmich. El volante de Bayern Munich generó una gran controversia en Alemania, luego de decidir no vacunarse contra el coronavirus (COVID-19), ser aislado de sus compañeros y dar positivo. Por eso, el futbolista aún no puede entrenar con normalidad con sus compañeros, tras superar la enfermedad que le quejaba en los últimos días.

El decidir no ser inoculado le trajo muchas complicaciones. Esta semana se confirmó que el alemán no podrá ser parte de los próximos partidos del cuadro bávaro este 2021, debido a que aún tienen secuelas de la enfermedad. “El jugador sufre infiltraciones leves pulmorales que le impiden reincorporarse a los trabajos”, anunció el club.

Todo hace indicar que lo sucedido ha hecho reflexionar a Kimmich; por lo tanto, cree que lo mejor es inmunizarse contra la COVID-19 lo antes posible. Así lo reveló la segunda cadena alemana ZDF. El mencionado medio explicó que el volante dejará de lado sus dudas sobre las dosis. “En general, me resultaba difícil lidiar con mis miedos y preocupaciones, y por eso estuve indeciso durante tanto tiempo”, fueron las palabras que utilizó el alemán para explicar por qué no lo hacía.

Desde que explicó los motivos de su decisión en televisión, donde detalló que le preocupaban “los efectos a largo plazo” de la vacuna, Kimmich suma un total de tres cuarentenas consecutivas. El Bayern Munich, por su parte, tras saber la iniciativa del jugador de no vacunarse, dejó de pagarle el suelo en los días en que no ha podido jugar por la cuarentena, de acuerdo con la regulación actual alemana para los no vacunados.

El Gobierno federal se propone implantar la vacunación obligatoria hacia febrero del próximo año, mientras prosiguen las campañas para motivar a la población a inmunizarse. Aproximadamente un 69 % de los ciudadanos alemanes tiene la pauta completa, un porcentaje inferior al de otros países de la Unión Europea (UE).

Desde el nuevo ejecutivo del canciller Olaf Scholz se trata de activar las vacunaciones tanto de quienes aún no recibieron ni la primera dosis como de quienes deberían ir a por la de refresco, por haber transcurrido ya seis meses desde la segunda.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.