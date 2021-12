Erling Haaland es el hombre por el que los grandes clubes de Europa pelean de cara al próximo mercado de fichajes. Mino Raiola, conocido agente de origen italiano, reveló este fin de semana que cinco grandes clubes tienen en la mira al delantero noruego; entre ellos, Bayern Munich. Sin embargo, desde Alemania, creen que su llegada al cuadro bávaro no sería posible.

Karl-Heinz Rummenigge, exdirectivo del cuadro bávaro, explicó este domingo que no se dará el traspaso del futbolista del Borussia Dortmund a Múnich. La principal razón sería que el club tiene como prioridad a su delantero estrella: Robert Lewandowski.

“El Bayern no irá a por Haaland, no solo por razones económicas”, comentó el directivo en conversación con ‘Bild’ dejando claro que el club sí tiene el dinero suficiente como para hacerse de los servicios del jugador noruego.

‘Lewa’ es la máxima estrella en la zona delantera del Bayern y el conocido exdirgente no lo ve siendo opacado por Haaland. “(Bayern Munich) No lo intentará fichar y no solo por el dinero, también por respeto y aprecio a Lewandowski”, prosiguió Rummenigge. “Es el mejor número 9 del mundo”.

El polaco se ha ganado un lugar en la historia del cuadro bávaro gracias a sus goles. La temporada pasada festejó en 41 oportunidades en la Bundesliga e incluso llegó a estar en el podio del Balón de Oro que finalmente levantó Lionel Messi.

¿Qué dijo Raiola sobre el futuro de Haaland?

Erling Haaland puede y dará el siguiente paso. Bayern Múnich, Real Madrid, Barcelona, Manchester City: estos son los grandes clubes a los que puede ir”, expresó Mino Raiola, agente del goleador noruego, en una entrevista con el medio Sport1. Las palabras del empresario de futbolistas, en el que descartó a otros gigantes de Europa, tuvieron bastante repercusión.

Sin embargo, el famoso representante ha dado un par de pasos atrás y mediante las redes sociales realizó una aclaración sobre las instituciones que mencionó en la charla con la fuente citada. “Los cuatro clubes que mencioné sobre el futuro de Haaland fueron solo un ejemplo para decir que, cuando se vaya, irá a uno de los 15 clubes europeos”, manifestó.





