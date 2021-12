En noviembre de este año, Joshua Kimmich se convirtió en noticia en Alemania luego de tomar la decisión de no vacunarse contra el COVID-19 junto al plantel de Bayern Munich. El mediocampista tuvo que ser aislado de sus compañeros como protocolo para evitar algún tipo de contagio y, desde entonces, no ha vuelto a tener minutos bajo el mando de Julian Nagelsmann.

Días después de anunciarse su retiro momentáneo del equipo, se supo que el volante dio positivo a coronavirus, generando que permanezca confinado por dos semanas más. Ahora, ya se encuentra recuperado; sin embargo, el club ha revelado que tiene secuelas que aún no le permiten entrenar.

Este jueves, Bayern comunicó que el alemán no estará disponible para los tres partidos ligueros que quedan hasta la pausa invernal. El jugador sufre “infiltraciones leves pulmonares” que le impiden reincorporarse a los trabajos.

“Me encuentro bien y me alegro de haber terminado la cuarentena”, afirmó el propio jugador, a través de la web del Bayern, en la cual se informaba asimismo que continuará de baja.

El Bayern Múnich, por su parte, tras saber la iniciativa del jugador de no vacunarse, dejó de pagarle el suelo en los días en que no ha podido jugar por la cuarentena, de acuerdo con la regulación actual alemana para los no vacunados.

El Gobierno federal se propone implantar la vacunación obligatoria hacia febrero del próximo año, mientras prosiguen las campañas para motivar a la población a inmunizarse.

Aproximadamente un 69 % de los ciudadanos alemanes tiene la pauta completa, un porcentaje inferior al de otros países de la Unión Europea (UE).

Desde el nuevo ejecutivo del canciller Olaf Scholz se trata de activar las vacunaciones tanto de quienes aún no recibieron ni la primera dosis como de quienes deberían ir a por la de refresco, por haber transcurrido ya seis meses desde la segunda.

Con información de EFE.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR