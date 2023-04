Bayern Munich vs. Borussia Dortmund se miden (EN VIVO / EN DIRECTO / ONLINE / TV) este sábado 1 de abril, en el marco de la fecha 26 de la Bundesliga. El encuentro se llevará a cabo en el Allianz Arena y arrancará desde las 11:30 de la mañana (hora peruana), bajo la transmisión de los canales ESPN 4, Star Plus, SKY Sports, beIN Sports y Fútbol Libre para todos los países de América Latina y Europa. Engánchate al minuto a minuto más completo de todos por la web de Depor.

El Bayern recibe mañana al Borussia Dortmund en una nueva edición del clásico alemán en la que estará el juego el liderato y en la que los bávaros procurarán refrendar la hegemonía que ha tenido en la última década ante el desafío de un equipo que está en racha y le ha arrebatado el primer lugar.

”Todavía nos vemos en la posición del perseguidor porque no debemos olvidar lo que ha pasado en el fútbol alemán en la última década”, dijo el entrenador del Dortmund, Edin Terzic, de cara el partido de mañana. La hegemonía del Bayern empezó en 2013, cuando ganó el triplete y en la final de la Liga de Campeones derrotó al Dortmund. De aquella final, solo quedan Marco Reus y Mats Hummels, del lado del Borussia, y Thomas Müller y Manuel Neuer -que no estará por lesión- del lado del Bayern.

Bayern Munich vs. Borussia Dortmund: horarios en el mundo

México : 10.30 a. m. / SKY Sports

: 10.30 a. m. / SKY Sports Costa Rica: 10.30 a. m. / SKY Sports

Colombia : 11.30 a. m. / ESPN 4 y Star Plus

: 11.30 a. m. / ESPN 4 y Star Plus Ecuador: 11.30 a. m. / ESPN 4 y Star Plus

Perú : 11.30 a. m. / ESPN 4 y Star Plus

: 11.30 a. m. / ESPN 4 y Star Plus Bolivia: 12.30 p. m. / ESPN 4 y Star Plus

Paraguay : 12.30 p. m. / ESPN 4 y Star Plus

: 12.30 p. m. / ESPN 4 y Star Plus Venezuela: 12.30 p. m. / ESPN 4 y Star Plus

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 12.30 p. m.

(Miami, Nueva York, Washington D. C.): 12.30 p. m. Argentina; 1.30 p. m. / ESPN 4 y Star Plus

Brasil ; 1.30 p. m. / ESPN 4 y Star Plus

; 1.30 p. m. / ESPN 4 y Star Plus Chile; 1.30 p. m. / ESPN 4 y Star Plus

Uruguay ; 1.30 p. m. / ESPN 4 y Star Plus

; 1.30 p. m. / ESPN 4 y Star Plus España: 6.30 p. m. / beIN Sports

Desde entonces, el Bayern ha ganado la Bundesliga de forma ininterrumpida. Las dos anteriores a 2013 habían sido para el Dortmund.Thomas Tuchel debutará como entrenador del Bayern, justo en uno de los partidos decisivos de la temporada.Tuchel, que relevó al cesado Julian Nagelsmann, asumió el equipo en la pausa de selecciones. “Queremos que maduren nuestras ideas. Hoy hemos tenido el primer entrenamiento con todos a bordo. Hay una energía positiva, tenemos consciencia de la importancia del partido”, dijo Tuchel.

En lo personal, el Bayern tiene la duda de Jamal Musiala quien, sin embargo, ya ha vuelto a entrenar tras una lesión muscular.”Jamal volverá a entrenar mañana y después veremos”, dijo Tuchel. Leon Goretzka, tras salir con un golpe en el Alemania-Bélgica, también ha vuelto a entrenar. Mathys Tel, en cambio, es baja segura con un desgarro muscular.

Tuchel ha dicho que no hará muchas modificaciones pues no ha habido tiempo para ello y que solo hará algunos ajustes puntuales, sin revelar más al respecto. Por el Dortmund, vuelven al equipo Emre Can, que faltó por sanción en el partido anterior así como el meta titular Gregor Kobel y Julian Brandt y Salih Özcan. También hay cierto optimismo con Karim Adeyemi y Youssufa Moukoko que vienen de sendas lesiones. En cambio, hay dudas con respecto a Nico Schlotterbeck y Jamie Bynoe-Gittens que volvieron tocados de los partidos con sus selecciones.

Bayern Munich vs. Borussia Dortmund: probables alineaciones

Bayern Munich: Sommer; Pavard, Upamecano, De Ligt; Coman, Kimmich, Goretzka, Davies; Sané, Müller, Choupo-Moting.

Borussia Dortmund: Kobel; Wolf, Süle, Schlotterbeck, Ryerson; Bellingham, Can, Guerreiro; Malen, Haller, Reus.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.