“Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar”... Luego de las declaraciones del vicepresidente del FC Barcelona, Rafael Yuste, sobre el regreso de Lionel Messi al Camp Nou de cara a la próxima temporada, esta frase debe ser la más repetida entre los Culers. Y es que la posibilidad de tener al ‘10′ de vuelta en Les Corts crece a pasos agigantados. El citado dirigente azulgrana ha respondido este viernes de forma contundente a la triple pregunta de si le pediría al futbolista argentino que volviese, si le gustaría que regresase y si hay contactos. “A todo te diría que sí”, ha afirmado a los medios.

En la rueda de prensa de presentación de la décima edición de la Barça Academy World Cup, el vicepresidente de la entidad azulgrana recordó que participó en las negociaciones para su continuidad en 2021. Las cosas no fueron a bien y ahora espera que Messi regrese a Cataluña, tras dos años en Francia, con la camiseta del PSG.

“Sabe Leo y su familia el afecto que les tengo. Participé en las negociaciones que, por desgracia, no fueron a buen puerto. Tengo esta espina clavada de que no pudiese seguir. Si hablamos de La Masía, hablamos de Leo. Me encantaría que volviese por lo que podría representar, no sólo a nivel deportivo. Las historias bonitas en la vida tienen que acabar bien. Tenemos contactos con ellos”, dijo Yuste.

En la misma línea, el segundo de Joan Laporta dejó un emotivo mensaje tras comparar el regreso del futbolista del PSG al Barcelona con una pareja de enamorados. Para Yuste, el argentino nunca dejó de querer al Barça y lo mismo por parte del cuadro catalán.

“Cuando estás enamorado y te separas de alguien, siempre quieres continuar enamorado. Nosotros siempre estaremos enamorados de Leo y él lo estará del Barça y de la ciudad. Soy de los que piensa que el destino es sabio”, explicó el dirigente del Barcelona.

Lionel Messi tiene contrato con el PSG hasta el 30 de junio de 2023. (Foto: Getty Images)





¿Cómo fue el paso de Lionel Messi por el Barcelona?





Messi pasó casi dos décadas con el Barça tras llegar de Argentina cuando era adolescente para jugar en la cantera. Hizo su debut en el primer equipo a los 17 años en 2004, y después jugó 17 temporadas como culé. Ayudó al club a ganar la Champions en cuatro ocasiones; LaLiga, diez veces; la Copa del Rey, siete veces y la Supercopa española, ocho veces.

El jugador argentino abandonó el Barcelona como su mayor goleador histórico con 672 tantos. El hoy crack del PSG disputó 778 juegos con el club, otro récord. También es el mayor goleador de la liga española con 474 tantos en 520 encuentros.





Otamendi se tatuó a Lionel Messi con la Copa del Mundo y el ‘10′ agradeció el gesto: “Es algo especial”





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR