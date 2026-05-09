se miden EN VIVO y EN DIRECTO, en el compromiso correspondiente a los octavos de final de la . ¿En qué canales ver la transmisión del partido? ESPN pasará el encuentro para toda Latinoamérica, canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV y Movistar TV, además de su versión de streaming en el servicio premium de Disney Plus. En Argentina también podrá verse por TNT Sports. ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está pactado para este sábado 9 de mayo desde las 5:00 p.m. y se jugará en el Estadio Alberto J. Armando “La Bombonera”.

Boca vs Huracán por los octavos de final de la Liga Profesional Argentina. (Video: Boca Juniors)
Boca vs Huracán por los octavos de final de la Liga Profesional Argentina. (Video: Boca Juniors)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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