vs. juegan EN VIVO y EN DIRECTO por el partido de ida de los play-offs de la . ¿En qué canales ver la transmisión de este compromiso? En gran parte de Sudamérica, el encuentro podrá seguirse por la señal de ESPN y Disney Plus Premium, además de DSports, disponible para los clientes de DIRECTV y mediante la plataforma DGO. En Argentina, el choque también podrá verse por Telefe y TyC Sports. No recomendamos buscarlo por Pelota Libre TV, ya que es una señal pirata. El partido se disputará este jueves 23 de julio en La Bombonera y comenzará a las 7:30 p.m. en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay; 5:30 p.m. en Perú, Colombia y Ecuador; 4:30 p.m. en México; y 12:30 a.m. del viernes en España.

Boca vs O´higgins se enfrentan por la Copa Sudamericana. (Video: Boca Juniors)
Boca vs O´higgins se enfrentan por la Copa Sudamericana. (Video: Boca Juniors)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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