¿Dónde ver Boca vs. O’Higgins EN VIVO y EN DIRECTO, por el partido de ida de los play-offs de la Copa Sudamericana 2026? ¿Qué canales transmitirán este compromiso? Recuerda que podrás disfrutar del encuentro a través de las señales de ESPN, DSports (DIRECTV y DGO) y Disney Plus Premium, según la disponibilidad en cada país. ¿A qué hora se jugará? En Perú, Colombia y Ecuador comenzará a las 7:30 p.m.; en Chile a las 8:30 p.m.; en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay a las 9:30 p.m.; y en España a las 2:30 a.m. del viernes. El partido se disputará este jueves 23 de julio en La Bombonera.

¿Dónde ver Boca vs. O’Higgins en Perú?

Los aficionados peruanos podrán seguir el partido entre Boca vs. O’Higgins a través de ESPN para los operadores de televisión por cable. Además, estará disponible por DSports para los suscriptores de DIRECTV y mediante la plataforma DGO. Los usuarios de Disney Plus Premium también podrán disfrutar del encuentro vía streaming.

¿Dónde ver Boca vs. O’Higgins en Argentina?

En Argentina, el encuentro podrá verse por ESPN y DSports para quienes cuenten con televisión por suscripción. También estará disponible mediante las plataformas Disney Plus Premium y DGO.

¿Dónde ver Boca vs. O’Higgins en Colombia?

Los aficionados colombianos podrán seguir el compromiso a través de ESPN. Asimismo, estará disponible por DSports mediante DIRECTV y la plataforma DGO.

¿Dónde ver Boca vs. O’Higgins en Ecuador?

En Ecuador, la transmisión del partido estará a cargo de ESPN. Además, los usuarios de DIRECTV podrán verlo por DSports y mediante la plataforma de streaming DGO.

¿Dónde ver Boca vs. O’Higgins en Paraguay?

Los hinchas paraguayos podrán seguir el encuentro por ESPN y DSports. Asimismo, los clientes de DIRECTV tendrán acceso a la transmisión mediante DGO.

¿Dónde ver Boca vs. O’Higgins en España?

En territorio español, el partido podrá verse mediante las plataformas y operadores que cuenten con los derechos de transmisión de la Copa Sudamericana, además del servicio de streaming correspondiente.

¿Dónde ver Boca vs. O’Higgins en México?

Los aficionados mexicanos podrán seguir el encuentro a través de ESPN y Disney Plus Premium. Asimismo, estará disponible mediante los operadores que incluyan la señal deportiva.

¿Dónde ver Boca vs. O’Higgins en Chile?

En Chile, el compromiso podrá verse por ESPN. Además, DSports y DGO ofrecerán la transmisión para los usuarios de DIRECTV.

¿Dónde ver Boca vs. O’Higgins en Venezuela?

Los aficionados venezolanos podrán seguir el partido mediante DSports a través de DIRECTV. Asimismo, la plataforma DGO permitirá acceder a la transmisión en vivo desde computadoras, celulares, tablets y Smart TV.

Boca vs O´higgins se enfrentan por la Copa Sudamericana. (Video: Boca Juniors)