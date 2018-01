El estelar goleador gabonés del Borussia Dortmund Pierre-Emerick Aubameyang fue suspendido de nuevo, este domingo sin jugar ante el Wolfsburgo, por haber faltado a una importante reunión del equipo convocada por el entrenador Peter Stöger, señaló el propio técnico.

En un primer momento el club anunció la suspensión del futbolista en Twitter sin aclarar los motivos, a poco más de una hora del inicio del partido Dortmund-Wolfsburgo, de la fecha 18ª de la Bundesliga.



"La reunión era muy importante para el espíritu del equipo", señaló justo antes del partido Stöger en la cadena Sky.



"Si no quiere estar, vamos a ofrecer su plaza a otro jugador que estará totalmente concentrado", añadió el entrenador, que en diciembre sustituyó en el cargo a Peter Bosz, tras una serie negra de más de dos meses sin victoria.

¿Se va de Alemania?

Y las cosas siguieron complicándose, pues el padre de Aubameyang arremetió contra Carlo Wild, periodista del medio alemán 'Kicker', luego de que éste criticara al delantero gabonés: "No puedo imaginar que Auba pueda criar este circo de monos en Munich", dijo el reportero en el programa de Kicker.tv.



El padre del futbolista le respondió a través de su cuenta de Instagram y señaló que el futuro de su hijo está lejos de Alemania.



"Un periodista de mierda que trata a mi hijo como un mono. Tengo la impresión de que quiere devolvernos a los tiempos de Hitler y creo que el pequeño mono y su familia tienen que salir de aquí, porque aquí ya no se puede vivir. Al menos este pequeño periódico estará tranquilo de que ya no estemos en casa", apuntó.



De este modo, y tras el nuevo castigo impuesto a Aubameyang, los rumores sobre su salida no solo del Dortmund, sino de la Bundesliga aumentan. ¿Se marchará al Real Madrid?