"Parece que ganó 17 Mundiales": la bronca entre Neuer y Ter Stegen por el titularato no tiene fin

► Mira los goles de la aplastante victoria del PSG ante Real Madrid por la Champions League



► Todo tiene su final: PSG acabó con racha de 12 victorias seguidas del Madrid en su estreno de Champions League



Tras el triunfo del Bayern Munich ante Estrella Roja por la Champions League , el presidente del club 'bávaro', Uli Hoeness, tomó partido por Manuel Neuer en la bronca en la que viene protagonizando por estos días con Ter Stegen por el titularato en la selección de Alemania.



Para el mandamás del equipo teutón, no existe duda sobre quién debe ser el arquero fijo en la 'Mannschaft'. Además, criticó las palabras del portero del FC Barcelona, quien afirmó que la suplencia en su selección lo estaba volviendo loco.



"Habla como si hubiera ganado 17 mundiales. No tiene derecho a reclamar nada. Neuer es el número uno, no hay discusión. No nos gusta que dañen la reputación de nuestros jugadores. Siempre será el mejor", dijo el presidente del Bayern Munich tras el gran debut en la Champions League.

Manuel Neuer ya había respondido

En unas declaraciones recientes, Neuer respondió a unas palabras del guardameta del Barcelona y le sugirió pensar más en el bien del grupo. Ter Stegen no es feliz estando en la banca sabiendo que su desempeño está por muy encima que el de Neuer.



" Hay muchos porteros muy buenos. La discusión no es justa con respecto a Bernd Leno y Kevin Trapp. Entiendo perfectamente que quien no juega esté insatisfecho, pero lo importante es el éxito del equipo y tenemos que apoyarnos los unos a los otros", señaló Neuer el último fin de semana.

► Rechazó a la Juventus y sueña con ganar la Premier: la historia de Haland, hombre récord de la Champions



► ¡Florentino ya piensa a futuro! La reunión con el presidente del PSG en la previa del partido de Champions League



► Cristiano vuelve a disparar: "Soy el número uno de la historia. Estaré por encima de Messi”



► ¡Zidane ya tiene a su favorito! El juvenil que eligió Real Madrid para que sea la nueva 'joya' del club