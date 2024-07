Toni Kroos le puso punto final a su carrera profesional este 2024. Su último partido fue ante España, en los cuartos de final de la Eurocopa 2024. El exjugador del Real Madrid ya superó la derrota ante la ‘Furia Roja’ y ahora solo está enfocado en disfrutar de su nueva etapa fuera de las canchas. Eso sí, antes de volver a casa, concedió una entrevista en la que habló sobre la situación que vive Alemania. Para el campeón del mundo, el país ‘teutón’ ya no es un lugar cómodo para vivir debido a la migración masiva. Asimismo, confirmó que seguirá viviendo en suelo español.

El seis veces campeón de la Champions dijo en el podcast ZDF que su país natal ya no es el lugar que era hace una década y que no vive allí porque, entre otras cosas, tendría miedo de dejar que su hija salga de noche en las calles alemanas. El deportista de 34 años manifestó que el tema de la migración masiva estaba “constantemente presente” en Alemania y que se ha “descontrolado”.

“Si lo comparo ahora con España. Por ejemplo, tengo una hija de 7 años. Cuando cumpla 13, 14, 15, y si alguien me preguntara: ‘¿Dejarías salir a tu hija a las 11 de la noche en España cuando tenga 14 años o en una gran ciudad alemana?’. Ahora mismo me inclinaría más por España”, apuntó el exfutbolista del Bayern Múnich.

Eso sí, dejó claro que no todo es negativo: “Se ve que este país acoge a la gente con los brazos abiertos. El Mundial de 2006 lo demostró y ahora la Eurocopa de 2024 también. Me parece sensacional y estupendo”. Kroos acaba de colgar los chimpunes y se mantendrá viviendo en la capital de España, Madrid, donde ha vivido en los últimos años debido a que jugaba en la ‘Casa Blanca’.





La emotiva carta de despedida de Kroos

Mi teléfono sonó el 29/09/2023. La persona que llamaba: Julian Nagelsmann. Petición: volver a la selección nacional. El primer pensamiento en mi cabeza: ¡No soy estúpido! El primer pensamiento en mi corazón: ¡Joder, sí! Como todos sabemos, es el corazón el que decide.

Mi primer pensamiento esta mañana del 6 de julio de 2024: Me alegro de haberlo hecho. A pesar de toda la tristeza y el vacío desde el pitazo final de ayer. Siempre he visto más en el equipo de lo que ha demostrado en los últimos años. Pero no esperaba que en tan poco tiempo fuera posible tener opciones reales de ganar el título y volver a estar a la altura de los mejores. Por eso estoy muy orgulloso de lo que ha conseguido este equipo. Y toda Alemania puede volver a estarlo. Un agradecimiento especial a todos los que han hecho de esta Eurocopa en casa algo especial. Los hemos visto, vivido y sentido. A nivel personal, me gustaría dar las gracias por el calor y el afecto realmente especiales de las últimas semanas. Ha sido muy especial. Y por último, una petición: Ahora que Alemania ha recuperado a su hijo predilecto: ¡no lo dejen escapar! El viaje de este equipo continúa. ¡Y ayuda brutalmente si te mantienes a su lado incluso en los malos momentos! Porque les puedo asegurar una cosa: ¡este es un grupo de grandes personas que lo darán todo para triunfar!

Y una última cosa que es muy importante para mí: ¡Perdón y que te mejores pronto, Pedri! Lógicamente no era mi intención hacerte daño. Una pronta recuperación y todo lo mejor. Eres un gran jugador.





Un Legado en el Real Madrid

Toni Kroos se unió al Real Madrid en 2014, y desde entonces ha sido una pieza importante en el mediocampo del equipo. Con su visión de juego, precisión en los pases y capacidad para controlar el ritmo del partido, ha contribuido significativamente a los éxitos del club. Durante su tiempo en Madrid, Kroos ha ganado múltiples títulos, incluyendo cinco Champions League, demostrando ser uno de los mediocampistas más influyentes de su generación.

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, no ha escatimado en elogios hacia el alemán. “Toni es un jugador extraordinario y una persona excepcional. Su profesionalismo y su compromiso con el club han sido ejemplares. Le deseamos todo lo mejor en su futuro y siempre será bienvenido en el Real Madrid”, comentó Pérez en una entrevista.





