Si hay una figura en el fútbol nacional cuya palabra resuena con fuerza cuando se trata de la Selección Peruana, ese es Johan Fano. El exdelantero huanuqueño, que durante varios años defendió la camiseta de la Bicolor, ha dejado una marca imborrable en el corazón de los hinchas. Su gol agónico ante Argentina en 2008, en las Eliminatorias al Mundial 2010, sigue siendo uno de los momentos más emotivos para los seguidores de nuestro fútbol. Esa combinación de experiencia y pasión hace que sus comentarios sean tomados muy en serio cuando habla sobre la realidad del equipo de todos.

Y ahora, con los partidos por Eliminatorias 2026 ante Uruguay y Brasil a la vuelta de la esquina, Fano ha compartido su visión crítica sobre la situación actual de la Selección Peruana, destacando un problema que no solo afecta el presente, sino que amenaza con prolongarse en el tiempo: la falta de delanteros de calidad, producto de la falta de atención en las divisiones menores.

“Nos tocan dos rivales complicados, selecciones muy fuertes, por algo están arriba en la tabla de posiciones. Uruguay viene mostrando un replanteo nuevo con detalles importantes y Brasil es Brasil, a pesar de que no está en un buen momento”, declaró el exfutbolista en una entrevista con Flashcore, dejando claro que tanto charrúas como brasileños serán pruebas de fuego para un Perú que no encuentra su mejor versión.





La falta de recambio generacional: un mal anunciado





Johan Fano ha sido uno de los primeros en advertir, desde hace años, la falta de un proceso sólido en las divisiones menores, algo que hoy se refleja en la crisis ofensiva de la Selección Peruana. Para él, la falta de planificación en el recambio generacional es la raíz de muchos de los problemas que enfrenta el equipo dirigido por el uruguayo Jorge Fossati.

“Lamentablemente, Perú no está pasando un buen momento en la parte ofensiva. Está en una situación difícil, complicada, porque nunca hemos pensado en el recambio generacional, eso es lo que vengo diciendo hace mucho tiempo”, explicó Fano, destacando la importancia de trabajar con los jóvenes talentos para evitar que la Bicolor siga dependiendo de jugadores veteranos sin que surjan alternativas en el ataque.

El exjugador de Universitario de Deportes y Once Caldas fue contundente al señalar que el fútbol peruano ha cometido el error de centrarse demasiado en el presente, sin proyectarse hacia el futuro. “No se ha trabajado en lo que verdaderamente tenemos que trabajar, que son las divisiones menores”, afirmó el ‘Gavilán’, quien considera que esta negligencia ha dejado a Perú sin una nueva generación de delanteros que puedan tomar la posta de figuras como Farfán o Guerrero.





Un futuro incierto para la Selección Peruana





Finalmente, Fano dejó un mensaje que invita a la reflexión, no solo a los hinchas, sino también a los responsables del desarrollo del fútbol peruano. Para él, el problema no es solo la falta de delanteros en la actualidad, sino que la situación podría empeorar si no se toma en serio el desarrollo de jugadores en las categorías menores. “Vamos a padecer mucho y por un buen tiempo. Porque cada vez hay menos jugadores que destaquen en el extranjero, en Europa. Y no se hace nada para que eso mejore”.

Johan Fano fue internacional con la Selección Peruana y llegó a disputar las Eliminatorias al Mundial 2010. (Foto: AFP)

La lista de convocados de Perú ante Uruguay y Brasil

Arqueros: Pedro Gallese (Orlando City, USA), Carlos Cáceda (Melgar), Diego Romero (Universitario).

Pedro Gallese (Orlando City, USA), Carlos Cáceda (Melgar), Diego Romero (Universitario). Defensas: Carlos Zambrano (Alianza Lima), Renzo Garcés (Alianza Lima), Miguel Araujo (Portland Timbers, USA), Aldo Corzo (Universitario), Alexander Callens (AEK Atenas, GRE), Luis Abram (Atlanta United, USA).

Carlos Zambrano (Alianza Lima), Renzo Garcés (Alianza Lima), Miguel Araujo (Portland Timbers, USA), Aldo Corzo (Universitario), Alexander Callens (AEK Atenas, GRE), Luis Abram (Atlanta United, USA). Mediocampistas: Renato Tapia (Leganés, ESP), Jesús Castillo (Gil Vicente, POR), Andy Polo (Universitario), Luis Advíncula (Boca Juniors, ARG), Oliver Sonne (Silkeborg IF, DEN), Marcos López (FC Copenhague, DEN), Sergio Peña (Malmo, SWE), Piero Quispe (Pumas, MEX), Jean Pierre Archimbaud (Melgar), Horacio Calcaterra (Universitario), Wilder Cartagena (Orlando City, USA).

Renato Tapia (Leganés, ESP), Jesús Castillo (Gil Vicente, POR), Andy Polo (Universitario), Luis Advíncula (Boca Juniors, ARG), Oliver Sonne (Silkeborg IF, DEN), Marcos López (FC Copenhague, DEN), Sergio Peña (Malmo, SWE), Piero Quispe (Pumas, MEX), Jean Pierre Archimbaud (Melgar), Horacio Calcaterra (Universitario), Wilder Cartagena (Orlando City, USA). Delanteros: Alex Valera (Universitario), Luis Ramos (Cusco FC), Edison Flores (Universitario), Bryan Reyna (Belgrano de Córdoba, ARG), Joao Grimaldo (Partizán, SRB), José Rivera (Universitario).

Perú vs. Uruguay: los últimos cinco partidos

FECHA RESULTADO COMPETENCIA 24.03.22 Uruguay 1-0 Perú Eliminatorias 2022 02.09.21 Perú 1-1 Uruguay Eliminatorias 2022 15.10.19 Perú 1-1 Uruguay Amistoso 11.10.19 Uruguay 1-0 Perú Amistoso 29.06.19 Uruguay 0-0 Perú (4-5 pen.) Copa América 2019

Perú vs. Uruguay: ¿a qué hora juegan y dónde ver?





El partido entre Perú y Uruguay, por la novena fecha de las Eliminatorias al Mundial, está programado para el próximo viernes 11 de octubre en el Nacional de Lima. El duelo empezará a las 8:30 de la noche (hora local) en países como Ecuador y Colombia. En Argentina, Brasil y Uruguay se verá dos horas más tarde. Mientras que las 9:30 pm. marca el inicio en Chile, Bolivia y Paraguay.

El choque de Eliminatorias 2026 entre Perú y Uruguay será transmitido en territorio nacional por los canales América TV (4), ATV (9) y Movistar Deportes. En cuanto al servicio de streaming, este hará llegar el partido vía Movistar Play. En territorio charrúa, las señales encargadas de la transmisión serán VTV, Antel., AUF TV y DGO (DIRECTV).

El último Perú vs Uruguay terminó 1-0 a favor de la Celeste, que ganó con gol de De Arrascaeta para el Mundial 2022. (Foto: Getty Images)





