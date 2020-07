Alemania







Nace la leyenda: así fue despedido Claudio Pizarro de la Bundesliga tras el Werder Bremen vs Heidenheim El peruano, aunque no tuvo ningún minuto en los Play Off, no pudo evitar emocionrse con el 2-1 del Werder Bremen vs Heidenheim que aseguraba la permanencia de su equipo.