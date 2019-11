Claudio Pizarro sigue haciendo noticia dentro y fuera de las canchas. Esta vez, el delantero peruano del Werder Bremen ha sorprendido a todos sus seguidores con un radical cambio de ‘look’ al que se ha sometido aprovechando el parón de selecciones por fecha FIFA.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el exdelantero de Alianza Lima, Bayern Munich y Chelsea se dejó ver con el pelo pintado de rubio junto a un reconocido estilista que también compartió la foto para sus seguidores.

“Ir rubio o ir a casa. Hecho” se lee como descripción de la foto compartida en un ‘storie’. Como era de esperarse, Pizarro causó revuelo con su nuevo ‘look’ y generó cientos de reacciones en redes sociales. Para algunos está irreconocible.

El cambio del 'look' de Pizarro.

¿Qué será del futuro de Claudio Pizarro?

Ante la pregunta de culminar sus días de futbolista en algún club fuera de Alemania, ya sea China, Estados Unidos u otro país, en una entrevista para Bundesliga en español, Pizarro confesó que “no, de ninguna manera. Creo que perdí la oportunidad de ir allá. Creo que es hora de colgar las botas”.

“Me siento bien aquí. Empecé aquí y quiero terminar aquí. Me siento muy cómodo en todos los estadios y muy agradecido con todo el mundo, porque siempre he sido muy bien recibido. Y donde más me siento como en casa es en los estadios donde he jugado por más tiempo, como el Weserstadion y el Allianz Arena. Me siento bien y espero que siga así”, admitió.

Claudio Pizarro ha sumado 20 temporadas en la Bundesliga, donde ha acumulado seis títulos de este torneo, así como otros palmares, como una UEFA Champions League con Bayer Munich en la temporada 2012/2013, así como el subcampeonato de la UEFA Europa League 2008/2009.





