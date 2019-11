El sábado se juega la final de la Copa Libertadores 2019. Mientras que el equipo de Marcelo Gallardo sale por el bicampeonato del torneo, Flamengo tratará de conquistarlo por primera vez en su historia. Ambos equipos llegan este miércoles a Lima y este lunes comenzó el proceso para los fanáticos que compraron su entrada para el partido en el estadio Monumental.

Conoce los puntos de retirada

La preferencial para el Flamengo será en Los Domos de San Miguel. El proceso será desde el martes hasta el sábado. Para el martes, el horario es de las 2 p.m. hasta las 10 p.m., mientras el miércoles es de 11 a.m. a 10 p.m. Si prefieres el mismo sábado, día del duelo entre River Plate vs. Flamengo, el horario es de 11 a.m. hasta las 2 p.m., una hora antes del juego.

Por su parte, la preferencial para el ‘Millo’ será en la Parcela H del Jockey Club. El proceso será desde el martes hasta el sábado. Para el martes, el horario es de las 2 p.m. hasta las 10 p.m., mientras el miércoles es de 11 a.m. a 10 p.m. Si prefieres el mismo sábado, día del duelo entre River Plate vs. Flamengo, el horario es de 11 a.m. hasta las 2 p.m., una hora antes del juego.

Distribución de los hinchas

Los fanáticos de River Plate se ubicarán en la Tribuna Norte, mientras que los del Flamengo estarán en la Sur. Hay que destacar que ambas tribunas se encuentran agotadas y se espera que comienzan a llegar los miles de hinchas del ‘Millo’ y ‘Mengao’ a la capital del Perú.

MÁS NOTICIAS DE FÚTBOL