Corentin Tolisso y el Bayern Múnich aún no llegan a un acuerdo. El francés, que no ha podido brillar en la temporada pasada, no es considerado como una pieza insustituible dentro del elenco bávaro. Debido a esto, la institución espera resolver el futuro del centrocampista cuanto antes.

Si bien es cierto, las lesiones del jugador le han impedido demostrar toda su capacidad desde que llegó procedente del Olympique de Lyon. En diferentes ocasiones, ha tenido que ser apartado de los terrenos de juego, perdiéndose distintos encuentros en la Bundesliga. Asimismo, la suerte no parece acompañarlo actualmente, pues se encuentra en Francia aislado superando el COVID-19.

Sin embargo, en Alemania vienen replanteándose la idea de seguir contando con el futbolista galo. Según informa ‘SPORT1′, Julian Nagelsmann desea tener lo más rápido posible a Tolisso, pero la directiva del club no está muy conforme con su rendimiento.

Como bien sabemos, el mediocentro llegó a Múnich en el verano de 2017, como una gran esperanza. En aquella ocasión, se desembolsaron 41,5 millones de euros, convirtiéndose a sus 22 años en el fichaje más caro de la historia del equipo alemán.

Bayern en aprietos

Dicho esto, el Bayern tiene un gran dilema al momento de decidir si vender o renovar el contrato del futbolista. El comando técnico lo ve como la principal alternativa a Joshua Kimmich y Leon Goretzka en la zona media, dado que Marc Roca, aún no ha podido demostrar las condiciones para pelear por un puesto en el primer equipo. Por ello, deberán asegurarse rápidamente a un sustituto antes de la posible salida de Tolisso.

Eso sí, existen algunos cuadros que tienen en la mira al francés. Juventus, por ejemplo, quiso hacerse con los servicios del mediocampista en el verano pasado, pero este mercado de pases parece ser más factible para ambas partes. Además, en West Ham United, también empezó a sonar su nombre.

“Todo el mundo conoce la situación contractual. No necesito decir nada nuevo. Me cuesta asumir que volverá pronto con nosotros y será parte de este equipo si está sano”, aclaró Nagelsmann el sábado.





