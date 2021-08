Memphis Depay, Agüero y Emerson fueron los recientes jugadores que fueron presentados en el FC Barcelona. Sin embargo, los medios siguen considerando a Lionel Messi como el protagonista en este mercado de pases, futbolista que aún sigue siendo agente libre.

Tras la presentación del lateral brasileño, el presidente del club fue cuestionado sobre el futuro del ‘10′. Como bien sabemos, el argentino sigue sin contrato, aunque son muchos los rumores que dan por cerrado el acuerdo. Fue el mismo Joan Laporta quien se encargó de desmentirlo.

“Con Leo todo va bien, estamos intentando resolver cuestiones importantes para ambas partes. Estamos haciendo lo posible para que Messi esté, no está resuelto del todo pero progresa bien, en la línea que todos pensamos dentro de las posibilidades que tenemos”, mencionó.

Para el mandatario de la institución catalán, la voluntad del futbolista será clave: “Seguimos en el proceso y sigo viendo muchas posibilidades. Leo quiere seguir en el Barça y haremos lo posible”.

“Yo sé que Messi quiere quedarse y valoro mucho este hecho. Que el mejor jugador del mundo se quede lo valoro. Queda todo muy encaminado. Cada noche tengo unos dulces sueños cuando pienso en él. Espero que continúe”, agregó.

Por otro lado, Laporta también habló sobre las nuevas incorporaciones: “Los jugadores que estamos incorporando se pueden inscribir todos. Queríamos más flexibilidad por parte de LaLiga para que haya más ‘fair play financiero’ y haya posibilidades de incorporar a alguien más”.

Caso Griezmann

El mandamás culé fue cuestionado por Antoine Griezmann y, aunque evitó centrarse en él, al final se refirió a su situación al mercado en general: “No me gustaría centrarlo en un jugador. Si no tenemos más ‘Fair Play’ no podremos hacer más incorporaciones. La fuerza del Barça nos da capacidad para hacerlas”.

“Griezmann tiene contentos al entrenador, es un profesional. Contra el Stuttgart luchó como el que más, es una situación en la que estamos abiertos porque hubo interés por él. Si el mercado no da una situación para salir, tiene contrato con el Barça y tenemos que respetar el contrato”, finalizó.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO