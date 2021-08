Las vacaciones serán aún más gustosas para Lionel Messi e incluso para los propios hinchas azulgranas. Tras varias semanas de incertidumbre, pese a que el argentino había mostrado su intención de seguir en el FC Barcelona, el club culé y el rosarino llegaron a un acuerdo total para extender su relación, y prácticamente asegurar a Leo hasta el final de su carrera.

De acuerdo a información que avanza el diario catalán ‘Sport’, el acuerdo entre Messi y el Barcelona es total. El nuevo contrato unirá legalmente a ambas partes por cinco temporadas más. Es decir, hasta el 2026.

“Ahora solo falta que el presidente Joan Laporta consiga rebajar la masa salarial de la plantilla para que el capitán pueda firmar su nuevo contrato”, señala la citada fuente.

Habrá rebaja salarial

Las negociaciones, apunta ‘Sport’, han sido intensas entre Laporta, y el CEO del club Ferran Reverter, con el padre y agente de Leo, Jorge Messi. El principal fleco que quedaba por resolver era la rebaja salarial, a la cual finalmente los Messi aceptaron la oferta: reducirla en un 50% debido a la delicada situación financiera que atraviesa el Barça.

Precisamente, el presidente del club azulgrana se encuentra a la orden de seguir rebajando aún más la masa salarial para no solo poder concretar el ‘refichaje’ de Leo, sino también para poder inscribir a los otros fichajes como Depay o Agüero.

Ya algunos jugadores han salido (como Todibo, De la Fuente, Matheus Fernándes o Junior Firpo), pero el club aún está a la espera de que otros futbolistas sigan ese camino, como Umtiti, Pjanic y Braithwaite.

Mientras que Laporta también espera que Piqué, Busquets, Alba y Sergi Roberto acepten aplazar el cobro del 40 por ciento de su salario.

Leo sigue en Ibiza

Mientras tanto, Messi continúa de vacaciones en la popular isla balear junto a su familia y su gran amigo Luis Suárez. Ambos vienen disfrutando sus últimos días libres antes de unirse a las pretemporadas de sus respectivos cuadros.

Pero así acaben las vacaciones, hasta que el nuevo contrato no sea oficial, Lionel Messi no se reintegrará a la disciplina culé. Es posible, en este sentido, que incluso no participe en el Trofeo Joan Gamper del próximo domingo frente a la Juventus.

Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO