La Bundesliga ha sido la primera liga top de Europa no solo en volver a los entrenamientos, sino también a los terrenos de juego en medio de la pandemia por el coronavirus. El fin de semana, por ejemplo, se jugó la jornada 26 del torneo alemán de primera división.

Bayern Munich le ganó 2-0 al Union Berlin, en tanto que Borussia Dortmund goleó 4-0 al Schalke 04 en el Signal Iduna Park por la Bundesliga. No obstante, no todo fue felicidad en los jugadores en volver a las cachas por el COVID-19, al menos para Santiago Ascacibar, volante argentino del Hertha Berlín.

“En principio había ganas de volver. Después de que empezamos a conocer los protocolos, teníamos un poco de nervios. Uno no está acostumbrado a tener que hacer click rápido en la cabeza”, dijo Ascacibar a Telefé este lunes ante las consultas por el coronavirus y la vuelta de la Bundesliga.

La Bundesliga y el COVID-19

Además, contó lo raro que fue trasladarse para el cotejo. “Viajamos en dos aviones a Hoffenheim. Era la primera vez que vi algo así. Me tocó estar en el banco (entró a poco del final) y tenía que usar la máscara, no teníamos aire para respirar bien. En un momento me empezó a doler la cabeza”, añadió el ex Estudiantes de La Plata.

Con la victoria 3-0 con el Hoffenheim, Hertha subió al décimoprimer lugar de la Bundesliga, aunque está lejos de puestos de clasificación a la Europa League.

Por otra parte en España, Barcelona continúa con sus trabajos de entrenamiento y ahora los dirigidos por Quique Setién lo hacen de forma grupal, siempre con las medidas respectivas del caso para evitar cualquier contagio entre ellos.

¡Como un entrenamiento! Los minutos preliminares al cotejo entre FC Unión Berlín ante Bayern Munich, por la la Bundesliga, se vivió bajo un estricto control.

