Datos. Erling Haaland le ganó Robert Lewadowski el primer asalto en el duelo a distancia que libran los dos delanteros claves de la Bundesliga desde sus respectivos equipos, el Borussia Dortmund y el Bayern Munich. Aunque los dos marcaron en sus respectivos partidos, el polaco de penal, no hace falta siquiera mirar en detalle la hoja de estadísticas para advertir que el noruego fue más decisivo.

El noruego, en la victoria por 4-0 del Dortmund ante el Schalke, marcó el primer gol con un remate de primera dentro del área. Además se anotó una asistencia al servirle el cuarto a Raphael Guerreiro y participó en las jugadas previas de los otros dos goles. El segundo gol, marcado también por Guerreiro, se originó en un mal despeje del meta del Schalke, Markus Schubert, forzado en parte por Haaland que incomodó con su marca al portero.

En el tercero, Haaland ganó el duelo individual clave por la pelota, en un contragolpe finalizado por Thorgan Hazard, e hizo el penúltimo pase. Todo ello hace que no sea sorprendente que el joven ariete noruego, y no Lewandowski, haya sido elegido por le revista “Kicker” en el once ideal de la jornada en la posición de delantero centro.

Se trata de la tercera vez que Haaland, que llegó a mitad de temporada y ha jugado 9 partidos y solo 6 de ellos completos lo que le ha bastado para marcar 10 goles, es escogido en el equipo de la jornada. Del resto, las cifras entre los dos se parecen. Ambos marcaron un gol y ambos tuvieron 33 contactos con la pelota y dos disparos a puerta.

En cuanto a la distancia recorrida, Lewandowski se impone, con 10,5 kilómetros frente a 9,25, lo mismo que en la precisión de los pases. Tanto Lewandowski como Haaland intentaron 22 pases. El polaco logró que 15 llegaran a su destino, un 68 por ciento, mientras que Haaland sólo consiguió que 12, un 55 por ciento, alcanzar un compañero.

Haaland en cambio se impone en los duelos individuales por el balón, de los que ganó un 40 por ciento frente a 33 por ciento de Lewandowski. La lucha a distancia no implica una disputa del título de goleador de la temporada por la clara ventaja que lleva Lewandowski, 26 goles ante 10, que ha jugado 24 de 26 partidos.

Las mejores cifras de Haaland en los partidos del fin de semana se acompañan con el hecho de que el Dortmund, ante el Schalke, hizo claramente un mejor partido que el del Bayern ante el Union Berlin. Para Lewandowski, además, la pausa había sido más larga que para Haaland pues se había perdido por lesión los últimos dos compromisos antes del parón.

HAALAND VS. LEWANDOWSKI EN NÚMEROS

COMPARATIVA ERLING HAALAND ROBERT LEWANDOWSKI Distancia recorrida 10,5 9,25 Contactos con el balón 33 33 Disparos a puerta 2 2 Goles 1 1 Pases acertados 12 (55%) 15 (68%) Duelos individuales ganados 40% 33%

TE PUEDE INTERESAR