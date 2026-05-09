Boca vs Huracán. (Foto: Getty Images)
Boca vs Huracán. (Foto: Getty Images)

¿Dónde ver vs. EN VIVO y EN DIRECTO desde ? Mira la transmisión de este partido por la señal de ESPN, canal con los derechos para todo Latinoamérica, además de la alternativa digital en la plataforma de pago de Disney Plus Premium. TNT Sports también lo transmitirá para todo el territorio argentino; no recomendamos buscarlo por Pelota Libre TV. ¿Cuándo será el partido y a qué hora comenzará? Según la programación, este choque está pactado para las 5:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Chile, Brasil, Uruguay y Paraguay).

SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

TAGS RELACIONADOS