Nunca se muerde la lengua. Toni Kroos siempre se ha mostrado muy directo al momento de decir las cosas, sin importar el personaje que tenga delante. Esta vez el jugador del Real Madrid salió a comentar las últimas declaraciones de Lothar Matthäus, en las cuales la leyenda germana señaló no lo alinearía como titular en Alemania para la Eurocopa 2021.

“Con todo lo que ha dicho Lothar, a lo mejor debería tomármelo como una buen señal. Tenemos muchos expertos en Alemania, habrá incluso más durante la Eurocopa, si tengo que ver la alineación de cada uno de ellos sería agotador. Cada uno puede hacer el equipo para la Eurocopa que quiera”, señalo a ‘Sportbuzzer’.

“Llevo once años en el equipo y no soy yo el que hace las alineaciones. Debemos estar contentos de tener tantos buenos centrocampistas, no siempre ha sido así. Yo sé lo que puedo darle al equipo”, agregó el madridista.

Cabe precisar que en los últimos partidos de Alemania, Kroos solo ha sido titular en el último amistoso ante Letonia, encuentro que terminó 7 a 1 a favor de los campeones del mundo. Low decidió alinearlo en la primera línea de volantes junto a İlkay Gündoğan.

Una variante que está utilizando el estratega germano es correr unos metros a Joshua Kimmich y ponerlo en el centro del campo. Al menos eso es lo que se pudo ver en los choques preparatorios frente a Dinamarca, Islandia y Rumania.

“Está claro que puede jugar en ambas posiciones muy, muy bien. Ahí también puede depender del rival o de nuestro sistema, pero eso no es asunto mío. Joshua es un jugador muy importante para nosotros”, dijo Kroos sobre la posibilidad de jugar junto al futbolista del Bayern Munich.









