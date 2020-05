Oliver Kahn sin duda que es uno de los arqueros históricos de la Selección de Alemania, pese a que nunca ganó una Copa del Mundo (jugó la final de Corea-Japón 2002 y la perdió). Su carácter serio con sus rivales de turno y, a veces, con sus compañeros era uno de sus sellos característicos.

El ex portero Oliver Kahn también es parte de los libros que cuentan cómo fue la evolución del fútbol en tierras alemanas. En Tor! dan cuenta de la importancia que tuvo para el país en este deporte, aunque también allí hay un pasaje que esta semana ha sido recordado y se volvió viral en el continente europeo.

Se habla que un día Kahn fue invitado a un evento de beneficencia para recaudar fondos. Tenía que atajar penales a unos niños de nueve años y por cada gol que recibiera los patrocinadores y organizadores iban a donar dinero a la causa.

Oliver Kahn, en boca de todos

No obstante, el ex guardameta del Bayern Munich no cree en nadie a la hora de tener una pelota al frente. Para sorpresa y malestar general, tapó todos los penales a los menores. Su actitud, como era de esperarse, indignó a muchos.

Sin duda que el sentido de competividad Oliver Kahn lo ha llevado al límite, incluso en esta anécdota que dio que hablar en su momento en Alemania.

