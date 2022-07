Robert Lewandowski ha completado el círculo de su traspaso al FC Barcelona en el presente mercado de fichajes. Este sábado, el delantero polaco, que en las próximas horas será anunciando como nuevo elemento azulgrana para las tres próximas temporadas, se despidió del Bayern Munich y de sus compañeros en su último entrenamiento como jugador del conjunto alemán. De esta manera, se pone punto final a un ‘culebrón’ que ha durado casi dos meses.

“Hoy me despedí de los muchachos en el campo. No estaba preocupado por una lesión en el entrenamiento. Me puede pasar algo en casa. Quería mantenerme en forma y volver a entrenar con los chicos”, explicó en declaraciones a Sky Sports el experimentado goleador de 33 años.

“Estos 8 años fueron especiales y eso no se olvida. Me lo pasé muy bien en Múnich. Yo tampoco tuvo tiempo para prepararme. Voy a volar pronto, pero volveré y me despediré como es debido de todos los empleados y organizaré algunas cosas, la casa, etc.”, añadió.

La idea del internacional polaco, por el que el Barça pagará 45 millones más otros 5 millones en variables al Bayern, es incorporarse lo antes posible a la gira que su nuevo equipo empieza hoy por Estados Unidos.

Lewandowski, de 34 años, y el Barça tienen un acuerdo cerrado desde hace semanas, pero la entidad azulgrana y el Bayern, que dio este viernes el OK definitivo al traspaso, aún deben cerrar todos los detalles de la operación para que el fichaje sea oficial.

Lewandowski llega al Barcelona por 50 millones de euros entre fijos y variables.





¿Cuántos goles tiene Robert Lewandowski en su carrera?





Lewandowski es uno de los mejores delanteros y lo ha demostrado desde los inicios de su carrera en Polonia. Solo jugando en su país, llegó a marcar 79 goles en 145 partidos. Semejantes cifras le sirvieron para dar el gran salto en la temporada 2010-11 al Borussia Dortmund de la Bundesliga, donde fue una verdadera ‘máquina’.

En el cuadro de la cuenca del Ruhr anotó, en cuatro temporadas y entre todas las competiciones, un total de 103 goles en 187 partidos. Desde que juega en el Bayern Munich, campaña 2014-15, ya ha marcado 344 veces. En total, las estadísticas muestra que Lewandowski ha anotado 534 goles en toda su carrera como futbolista.





