Barcelona vs. Osasuna juegan se enfrentan en el partido de la jornada 18 de LaLiga Santander este domingo 12 de diciembre desde las 10:15 a.m. (horario peruano) en el estadio El Sadar. Sigue l minuto a minuto con todas las incidencias por Depor.com.

Los azulgranas están golpeados después de caer eliminados de la ronda de grupos de la Champions League. El equipo entrenado por Xavi Hernández necesitaba ganar en Alemania, pero perdió 3-0 frente al poderoso Bayern Múnich y fue enviado a la Europa League.

¿A qué hora juegan Barcelona vs. Osasuna en LaLiga Santander?

México – 9:15 a.m.

Perú – 10:15 a.m.

Colombia – 10:15 a.m.

Ecuador – 10:15 a.m.

Venezuela – 11:15 a.m.

Bolivia – 11:15 a.m.

Argentina – 12:15 p.m.

Chile – 12:15 p.m.

Paraguay – 12:15 p.m.

Uruguay – 12:15 p.m.

Brasil – 12:15 p.m.

España – 4:15 p.m.

Obtener como premio consuelo el pase al torneo que reemplaza la Copa UEFA significa pérdidas importantes para los catalanes. Desde lo deportivo hasta le económico. Frente a tal contexto, el técnico del primer equipo ya adelantó que trabajarán para voltear la página.

“Tengo la sensación de que es un tema más psicológico que futbolístico. Los jugadores se lo tienen que creer. Les estamos animando a que se atrevan. En el Barça se tiene que mirar hacia al excelente, pero no apuntar bajo. Esto es el Barça”, expresó el preparador.

¿Cómo ver Barcelona vs. Osasuna en LaLiga Santander?

ESPN y Star+ son las señales habilitadas para ver el partido de LaLiga Santander que presentará a Barcelona con problemas para armar la oncena debido a las sensibles bajas por lesión y lo corto del plantel para afrontar la seguidilla de encuentros antes de terminar el año.

Memphis Depay, delantero titular, tiene una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda, mientras que Jordi Alba, el lateral izquierdo fijo para Xavi, padece unas molestias en los isquiotibiales de la pierna derecha.

Sin Depay, lo lógico es que Luuk de Jong entre como ‘9′, pero el ex Sevilla no cuenta con la confianza del técnico de los blaugranas. Mientras que la banda zurda debe ser encargada para Alejandro Balde, procedente de la filial.

Por su lado, Osasuna tiene la misión de romper la racha de siete partidos seguidos sin ganar en LaLiga. El equipo de Pamplona se impuso a Villarreal el pasado 17 de octubre y desde entonces registra tres derrotas y cuatro igualdades. En el medio, eliminó a San Agustín en Copa del Rey.

Barcelona vs. Osasuna: probables alineaciones

Barcelona: Ter Stegen; Mingueza, Piqué, Eric Garcia, Balde; Sergio Busquets, Nico González, Gavi; Ez Abde, Dembélé, Luuk de Jong.

Osasuna: Sergio Herrera; Nacho Vidal, Unai García, David García, Manu Sánchez: Torró; Kike Barja, Moncayola, Darko, Rubén García; Ante Budimir.

