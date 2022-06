Robert Lewandowski es el gran protagonista del Bayern Munich en el mercado de fichajes de verano. En todos los idiomas posibles, el delantero polaco ha manifestado su intención de salir del campeón del fútbol alemán rumbo al Barcelona. No obstante, para mala suerte del cuadro de la Bundesliga, no es el único que abre las puertas del Allianz Arena. Otro jugador que no descarta en salir, aunque no de momento, es Joshua Kimmich. El defensor y volante no ha descartado dejar la disciplina bávara en un futuro cercano para probarse en otra liga.

“Me divierto mucho aquí, pero en algún lugar de mi cabeza siempre está este desafío profesional y personal de descubrir nuevos horizontes. Sería un desafío interesante. No sé qué pasará en unos años, ya veremos”, dijo Kimmich en entrevista con el programa de TV ‘So Foot’.

En la misma línea, sobre su presente en el Bayern Munich, Kimmich recordó los duros momentos que vivió en Allianz Arena con Carlo Ancelotti como entrenador. El internacional simplemente contaba poco o nada para el hoy técnico del Real Madrid.

Joshua Kimmich no descarta dejar el Bayern Munich en un futuro no muy lejano. (Foto: AFP)

“En ese entonces, cuando no estaba jugando tanto como me hubiera gustado, pensé en dejar el club por un tiempo. Entonces, Carlo se fue, volví a ser un jugador habitual, ganamos todo y la pregunta nunca volvió a surgir”, explicó el crack del Bayern Munich.

En la temporada 2021-22, el número 6 del Bayern Munich ha sumado un total de 39 partidos entre Bundesliga (29), Champions League (8), Copa de Alemania (2) y Supercopa de Alemania (1). El exjugador de Stuttgart ha marcado tres goles y ha dado 12 asistencias en la competición doméstica.

Según Transfermarkt, portal alemán especializado en la tasación de futbolistas, Kimmich, nacido el 8 de febrero de 1995, se encuentra valorizado en 80 millones de euros. El también internacional con Alemania puede actuar también como lateral derecho, mediocentro o pivote.





